Hannover Wie die geplanten Ankerzentren für Flüchtlinge aussehen sollen, ist immer noch völlig unklar. Die SPD in Niedersachsens wartet auf Vorschläge von CSU-Innenminister Horst Seehofer. Nun prescht die CDU-Fraktion im Landtag vor.

Die CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag prescht mit einem Vorschlag zur Ausgestaltung der geplanten Ankerzentren für Flüchtlinge vor. Am Freitagvormittag stellten CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer und Fraktionsvize Uwe Schünemann ein entsprechendes Konzept vor.

Vier-Säulen-Modell

Dem von Schünemann und dem CDU-Innenexperten erarbeiteten Papier zufolge sollen die Zentren wie von Ministerpräsident Stephan Weil gefordert nicht mehr als 1000 Personen aufnehmen und die vier Säulen „Aufnehmen“, „Betreuen“, „Bilden“ und „Entlassen“ abdecken. Für Aufnahme inklusive Identitäts- und Alterfeststellung und Entlassung inklusive Reisemanagement und Abschiebung soll der Bund die Federführung sein, für Bildung und Betreuung das Land.

Verweigerer sollen länger bleiben

Der CDU schwebt eine nach Personengruppen gestaffelte maximale Aufenthaltsdauer vor: So sollen Familien mit schulpflichtigen Kindern maximal ein halbes Jahr in dem Zentrum bleiben, „kooperierende“ Asylantragssteller bis zu einem Jahr und Identitätsverweigerer oder anderweitig „nicht kooperierende“ Asylantragssteller bis zu anderthalb Jahren. Die CDU schlägt – ähnlich wie in Bayern – das Sachleistungsprinzip vor: Statt eines „Asylgehaltes“ (Bayerns Ministerpräsident Markus Söder) sollen die Leistungen wie beim Vorbild Bayern überwiegend in Sachform ausgegeben werden. Auch solle es eine Residenzpflicht geben.

Schünemann schätzt den Bedarf auf drei Zentren und sieht insbesondere die Aufnahmeeinrichtungen in Bramsche und Fallingbostel als geeignet an. Weitere mögliche Standorte wären demnach Braunschweig und Oldenburg.

SPD wird überrascht

Die CDU sieht den Vorstoß als Grundlage für eine Debatte innerhalb der Koalition, wie sich Niedersachsen die Zentren vorstellt. Die Vorschläge seien nicht in Stein gemeißelt, betonte Toepffer. „Wir erwarten, dass sich der Koalitionspartner nun damit auseinandersetzt“, ergänzte er. Das Papier wurde nach Angaben Schünemanns bereits Anfang vergangener Woche an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verschickt. Kurz vor der Pressekonferenz am Freitag ging es der SPD-Seite der rot-schwarzen Landesregierung zu.

SPD-Fraktion: Kein Bedarf

Die Staatskanzlei, Innenministerium und SPD-Fraktion reagierten überrascht auf den Vorstoß. Ein Sprecher von Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, es sei „doch gut“, wenn sich die Fraktionen Gedanken machten. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Uli Watermann, betonte, der Plan sei vorher nicht abgestimmt worden. „Wir sehen keinen Bedarf für eine Neukonzeptionierung unserer Erstaufnahmeeinrichtungen“, sagte Watermann im Namen der niedersächsischen SPD.

>Noch kein Termin mit Seehofer

SPD-Landesinnenminister Boris Pistorius hatte in der Vergangenheit immer wieder ein Ankerzentrumskonzept vom Bund gefordert. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte dann bei der Innenministerkonferenz vergangene Woche an, mit allen Bundesländern über die Ausgestaltung der Ankerzentren reden zu wollen. Ein Gespräch mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sei demnach noch vor der parlamentarischen Sommerpause angedacht. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht.