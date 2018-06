Scheeßel. Es ist Sommer. Es ist Festival-Zeit. Eins der größten Open Air Festivals Deutschlands ist das Hurricane. Es geht von Freitag, 22. Juni, bis Sonntag, 24. Juni, in Scheeßel über die Bühne.

Viele Namen von Bands und Solo-Künstlern stehen auf dem Programm des Hurricane Festivals. Über ihnen thronen die von Billy Talent, die am Freitag auftreten, The Prodigy, die am Samstag ihre Show spielen, und Arcade Fire, die am Sonntag als letzter Headliner das Festival beschließen.

Auf vier Bühnen spielt sich das Geschehen ab. Und am Donnerstag gibt es sogar ein Warm-up mit vier Bands. Rock, Alternative, Hip Hop, Indie und Elektro sind die Stile, die zu hören sein werden.

Unter den Namen, die ganz oben auf der Liste stehen, folgen weitere, die ebenfalls nicht gerade klein sind. Mit dabei sind unter anderen: Marteria, Kraftklub, Broilers, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, London Grammar, Franz Ferdinand, Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe, Meute, Fjørt oder Adam Angst, wo der Osnabrücker Christian Kruse den Bass zupft.

„Wir haben starke Namen und neue Senkrechtstarter aus Rock, Alternative, Hip-Hop und Elektro auf unseren Bühnen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Line-up“, sagte Festival-Macher Folkert Koopmans in einem Interview mit dem Weser-Kurier. Er widersprach auch der Annahme, dass große Festivals wie das Hurricane angesichts der Flut von Open Airs nicht mehr angesagt sind. Der Markt sei gesättigt und habe sich grundsätzlich geändert, so Koopmanns. Künstlergagen hätten sich in den vergangenen zehn Jahren ungefähr verdoppelt, dazu haben gestiegene Produktionskosten zu einer Verteuerung geführt, die alle Veranstalter an die Besucher weitergeben müssten, sagte er weiter. „Fest steht aber auch: Das Preis-Leistungs-Niveau von Musik und Service stimmt auf unseren Festivals nach wie vor.“

Angesichts der Wetterkapriolen in den vergangenen Jahren verwies Koopmanns zudem auf das „Luxus-Camping“. Das sind Resorts, in denen sich die Besucher vom Trubel auf dem Festival zurückziehen können oder sogar ein schon aufgebautes und eingerichtetes Zelt mit Dusche und Müllabfuhr beziehen können.

Hurricane Festival, Eichenring, Scheeßel, Fr., 22. 6., bis So., 24. 6., Eintritt: 69/79 Euro (Tages-Tickets) bis 549 Euro (Platin-Ticket), Infos und Eintrittskarten unter https://www.hurricane.de/de/.