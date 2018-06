Osnabrück. Die giftigen Raupen der Eichenprozessionsspinner halten die Landkreise Osnabrück und Emsland weiter auf Trab. Baumpfleger und Schädlingsbekämpfer stoßen an Grenzen und nehmen keine neuen Aufträge mehr an.

Die Brennhaare der Eichenprozessionsspinner sind giftig und können bei Menschen Ausschläge und allergische Schocks auslösen. Voll ausgebildete Raupen haben rund eine halbe Million Brennhaare - diese brechen leicht und werden vom Wind durch die Luft getragen. Kein Wunder also, dass es für die Schädlingsbekämpfer und Baumpfleger arbeitsreiche Tage sind - und wirtschaftlich ertragreiche dazu. Der schnelle Wechsel von Minusgraden zu hohen Temperaturen hat die Raupen deutlich eher und viel schneller schlüpfen lassen als in den vergangenen Jahren. Viele Unternehmen suchen aktuell händeringend nach Hilfskräften, einige nehmen seit der vergangenen Woche keine neuen Aufträge mehr an; die Liste der bereits gemeldeten Nester ist schlicht zu lang. Auch bei der Firma Grüner Zweig aus Ibbenbüren herrscht seit vergangenem Montag Annahmestopp für neue Aufträge. Das Unternehmen ist vor allem im Münsterland aktiv - dort ist der Befall der Eichenprozessionsspinner noch viel stärker als in den Landkreisen Osnabrück und Emsland.

Eichenprozessionsspinner: Die Lage in der Region Osnabrück

Burkhard Riepenhoff, Sprecher des Landkreises Osnabrück, hatte Anfang Juni von einem "ungewöhnlichen heftigen Befall" in der Region gesprochen. Dieser Zustand ist unverändert. Mittlerweile sind 1200 Bäume an Kreisstraßen befallen, dazu kommen 98 Befälle an Bundesstraßen und rund 250 an Landesstraßen, sagte Riepenhoff unserer Redaktion am Freitag. Alle Fundorte würden geprüft und die Nester nach Priorität von Fachbetrieben entfernt. Je größer die Gefahr für Menschen, desto schneller werde ein Baum bearbeitet. Das gilt zum Beispiel für Kindergärten, Schulen, Bushaltestellen und öffentliche Plätze.

In der Stadt Osnabrück liegt die Zahl der gemeldeten Nester im einstelligen Bereich. Osnabrück komme zugute, dass Eichen nur 20 Prozent des Baumbestandes ausmachten und es keine langen Eichenalleen gibt, sagt Katrin Hofmann vom Osnabrücker Service Betrieb, der bei einem Befall auf öffentlichen Plätzen im Stadtbereich zuständig ist. Am stärksten haben sie die Tiere im Nordkreis ausgebreitet, genaue Zahlen sind derzeit nicht bekannt. Dass alle Nester im Landkreis entfernt werden können, darf bezweifelt werden: Im groben Durchschnitt könne ein Mitarbeiter zwischen fünf und zehn Bäume pro Tag von den Eichenprozessionsspinnern befreien, sagte ein Sprecher der Schädlingsbekämpfungsfirma Rentokil Initial, die auch in der Region Osnabrück im Einsatz ist, unter anderem in Bramsche.

Eichenprozessionsspinner: Die Lage im Emsland

Im Emsland waren die ersten Meldungen über den Eichenprozessionsspinner am 22. Mai eingegangen, bis zum 14. Juni wurden insgesamt 258 Befallsherde registriert. Aktuell sei überwiegend das südliche und mittlere Emsland betroffen, so Landkreissprecherin Anja Rohde. Die Samtgemeinden Sögel, Dörpen und Lathen meldeten zum ersten Mal Nester und sind aktuell die nördlichsten betroffenen Orte. Auffällig sei in diesem Jahr die Zunahme bei Nestgrößen und Anzahl der Tiere pro Baum. Problematisch: Da die Ausbreitung massiv ist, können auch die Schädlingsbekämpfungsfirmen im Emsland die Vielzahl der Meldungen nicht mehr zeitnah abarbeiten. Zudem wurde beobachtet, dass bereits abgesaugte Bereiche nach einigen Tagen wieder befallen waren, so Rohde. (Weiterlesen: Eichenprozessionsspinner macht vor Lingener Spielplätzen nicht halt)

Wann ist der Spuk wieder vorbei?

Die Fakten sprechen für sich: In Summe 1800 Befallsherde im Kreis Osnabrück und im Emsland, fünf bis zehn befreite Bäume pro Tag und Baumpfleger bei derzeitigem Auftragsannahmestopp - ein schnelles Ende steht die Plagegeistern nicht bevor. Abgesehen vom ungewöhnlich frühen und schnellen Schlüpfen der Raupen in diesem Jahr, ist das Entfernen eines Nestes technisch anspruchsvoll und mit erhöhtem zeitlichen Aufwand verbunden: Die Schädlingsbekämpfer und Baumpfleger arbeiten in Schutzanzügen mit Atemmasken, oft kommen Hubwagen zum Einsatz, die die Mitarbeiter zu den Nestern heben. Nachdem die Nester mit Spezialgeräten abgesaugt wurden, müssen Schutzanzüge, Geräte und Fahrzeuge gründlich gereinigt werden, damit die Mitarbeiter die giftigen Brennhaare nicht mit sich tragen oder damit in Kontakt kommen.





Anzeige Anzeige





Eichenprozessionsspinner wird zum Kostenfaktor

Weil die eingesaugten Raupen als "infektiöser Abfall" gelten, hat die Firma Grüner Zweig ein weiteres Unternehmen beauftragt, dass die gesammelten Schädlinge abholt und ins nordrhein-westfälische Marl bringt, wo sie in einer Spezialanlage für Krankenhausabfälle verbrannt werden. Bislang waren die Maßnahmen für die Beseitigung der Eichenprozessionsspinner kein wirklicher Kostenfaktor beim Landkreis. In diesem Jahr hat der Kampf gegen die Raupe bereits rund 20.000 Euro gekostet, so Kreissprecher Riepenhoff. Und dieser Betrag wird in den kommenden Wochen weiter steigen.



Wie geht es in diesem Jahr weiter?

In den Nestern geht es bald voran: Ende Juni, Anfang Juli beginnt die Verpuppung der Raupen, im August schlüpfen die Eichenprozessionsspinner als nachtaktive Falter. Doch das ändert nichts an den unangenehmen Brennhaaren; die sind erst ungefährlich, wenn sie abgesaugt und verbrannt worden sind. Jedes Nest, dass in der Nähe von Menschen bestehen bleibt, stellt auch in den kommenden Monaten eine potentielle Gefahr dar.









Müssen Eichenprozessionsspinner gemeldet und entfernt werden?

Weil die Gefahr weiterhin besteht, appellieren die Verantwortlichen der Landkreise und die Baumpfleger gleichermaßen daran, dass Privatpersonen ihre befallenen Bäume melden, Hinweisschilder aufstellen, befallende Bäume absperrung oder ein Fachunternehmen beauftragen - so Betroffene eines finden, das noch Aufträge annimmt. Eine Meldepflicht beim Eichenprozessionsspinner besteht für Privatpersonen jedoch nicht.









Wie wird es in den kommenden Jahren?

"Die Tiere sind jetzt da, und sie vermehren sich exponentiell", sagt Julian Wendt, Ingenieur beim Baumpflegebetrieb Grüner Zweig. Ein Anstieg in unserer Region sei deshalb nicht unwahrscheinlich. Im August paart sich der Falter und legt seine Eier in den äußeren Kronenbereichen der Eiche ab. Ein Weibchen legt im Durchschnitt 150 Eier. Diese sind gut getarnt und sehen den Feinästen der Eiche zum Verwechseln ähnlich. Das macht es schwer, die Eier zu erkennen um präventiv mit Sprühmaßnahmen gegen die Tiere vorzugehen. Genau das ist aber wichtig, denn die Eichenprozessionsspinner siedeln sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Bäumen an, auf denen sie bereits im Vorjahr ein Nest gebaut hatten. (Weiterlesen: Raupenplage am Schwimmerbecken in Westerkappeln)

Prävention verpasst: "Jetzt haben wir den Salat"

Baumpfleger Wendt sagt zur Entwicklungen im Münsterland: „Wir haben die Kommunen in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Das ist nicht gehört worden – jetzt haben wir den Salat.“ Damit die Eichenprozessionsspinner nicht auch in der Region Osnabrück so stark werden wie im Münsterland oder in Süddeutschland, wird der Landkreis eine neue digitale Karte anlegen, in der jeder einzelne Befall vermerkt werden soll; unabhängig davon, ob Landkreis, Gemeinde oder Privatpersonen für ein Nest zuständig sind. Ob der Landkreis Emsland eine vergleichbare Karte plant ist derzeit nicht bekannt.