Hannover. Seit November ist Grant Hendrik Tonne Kultusminister von Niedersachsen. Politische Baustellen gibt es für den 41-jährigen SPD-Politiker reichlich. Die will er mit Pragmatismus angehen.

Herr Tonne, Sie sind nun seit etwa sieben Monaten im Amt, bald endet das erste Schuljahr unter Ihrer Ägide. Wie fällt ihr Ausblick auf das nächste Schuljahr aus?

Es fängt so an, wie das jetzige endet. Wir haben einen großen Berg an harter Arbeit erledigt, und einen großen Berg an Herausforderungen vor uns. In einem Wort: Mir geht es um Kontinuität. Wir werden weiter richtig hart und intensiv arbeiten.

Das sieht der Philologenverband anders. Der unterstellt ihnen in einer Pressemitteilung Untätigkeit.

Jeder Verband verantwortet seine Pressemitteilungen selber. Das werde ich im Detail auch nicht kommentieren.

Was kontern Sie auf den Vorwurf, zu wenig zu bewegen?

Ich erlaube mir den Hinweis, dass es ein breit getragener Wunsch in Niedersachsen war, in den Schulen Ruhe einkehren zu lassen. Es gab viele, die gesagt haben: Macht nicht mit jeder neuen Regierung eine neue große Reform.

Sie nennen das Schulfrieden…

Und der ist uns viel wert. Wir akzeptieren die unterschiedlichen Schulformen in Niedersachsen und schauen, dass vor Ort passgenaue Lösungen gefunden werden.

Wie entwickeln sich denn die Schulformen in Niedersachsen? Bleibt das Gymnasium der Renner?

Wenn man sich aktuellen Übergangszahlen von der Grund- zu den weiterführenden Schulen anschaut, stellt man fest, dass es einen weiteren, mittlerweile verlangsamten, Anstieg bei der Anwahl des Gymnasiums gibt. Für das Schuljahr 2017/2018 wählten landesweit 43,4 Prozent ein Gymnasium. Das ist ein beachtlicher Wert.

Wie sieht es dahinter aus?

Der Anteil der Oberschulen (OBS) steigt leicht auf knapp unter 22 Prozent; wir können ebenfalls einen leichten Anstieg bei den Integrierten Gesamtschulen (IGS) auf über 16 Prozent feststellen. Und wir haben nach wie vor ein leichtes Absinken sowohl bei den Realschulen (13,7 Prozent) als auch bei den Hauptschulen (4,2 Prozent).

Was heißt das?

Dass neben den Gymnasien zunehmend Schulformen angewählt werden, die den Schulabschluss möglichst lange offen halten und mehrere Optionen anbieten. Wir haben starke Gymnasien, die stark bleiben. Und daneben einen stabilen Bereich IGS/OBS. Die alleinstehenden Schulformen geraten dabei weiter unter Druck.

Die Hauptschulen verlieren seit Jahren an Boden. Gibt es in Niedersachsen bald keine mehr?

Das ist die ausschließliche Entscheidung der Schulträger. Das Land wird dort, wo Real- oder Hauptschulen gewünscht sind, diese genauso unterstützen wie die anderen Schulformen. Auch hier wird ausgezeichnete Arbeit geleistet. Es gehört zur Konsequenz eines Schulfriedens, dass wir keine landesweite Debatte aufmachen, sondern die Schulträger in Eigenverantwortung entscheiden.

SPD und CDU hatten sich in Sachen Schule vor der Wahl heftig bekriegt. Wie lange hält der Schulfrieden nun in der gemeinsamen Groko?

Wir sind gut beraten, die schulpolitische Debatte pragmatisch zu führen. Ich habe immer mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich Bildungspolitik oft schnell in ideologischen Diskussionen verheddert. Dabei bekommt man oft nicht mit, dass man in der Sache nicht richtig vorwärts kommt. In Sachen Ideologie schalten wir jetzt mal alle gemeinsam zwei Gänge runter und schauen, welche der großen Herausforderungen wir gemeinsam lösen können. Beide Koalitionspartner sind gut beraten, diese Aufgabe sehr ernst zu nehmen. Wir sollten zum Wohl der Schüler und Lehrkräfte im Land arbeiten und uns weniger in Grundsätzlichem verhaken.

Grundsätzlich ist die Unterrichtsversorgung. Kriegen Sie die magischen 100 Prozent in diesem Jahr hin?

Bei allem berechtigten Interesse: Zahlen wären zum jetzigen Zeitpunkt ein gehöriges Maß an Kaffeesatzleserei. Wir sind mitten im Einstellungsverfahren. Da ist schwer absehbar, wie viele der ausgeschriebenen Stellen wir in welchen Regionen und an welchen Schulformen besetzen können. Die Zahl der besetzten Stellen ändert sich derzeit stündlich. Wenn ich heute Abend die Zahlen abfrage, sind es andere als morgen früh…

… steigen die Zahlen denn?

Sie steigen deutlich, soviel kann ich sagen. Aber das ist kein Grund, in den Anstrengungen nachzulassen. Wir stecken alle Energie in das Ziel, so viele Stellen wie möglich zu besetzen, auch per Einzelansprache. Je mehr Stellen besetzt werden, desto besser ist das für das Gesamtsystem.

Und für die prozentuale Unterrichtsversorgung, die als Gradmesser eines Kultusministers gilt.

Ob da am Ende eine 99 oder 100, ein Dazwischen, Darunter oder Darüber herauskommt – das lässt sich noch nicht sagen. Wir stecken jetzt alle Kraft in die Besetzung der Stellen – und nicht in Spekulationen, wie hoch die Quote sein könnte.

Wie ist denn Ihr Gefühl?

Wir haben in diesem Schulhalbjahr wesentliche Grundlagen gelegt und im System Ressourcen gehoben, denken Sie an die 14000 Stunden aus der vorschulischen Sprachförderung. Das machen wir ja nicht aus Langeweile. Aber dazu kommen noch viele Unbekannte, weshalb noch viel Bewegung im System ist. Wie viele Lehrkräfte gehen vorzeitig in den Ruhestand? Wie setzen sich die Schülerzahlen und die Klassen konkret zusammen? Welche Lehrkraft entscheidet sich zum 1. August für Niedersachsen, wer schaut nochmal links und rechts...

… Nordrhein-Westfalen soll ja auch schön sein…

… ja, aber auch Nordrhein-Westfalen finden Niedersachsen schön. Beim letzten Mal haben wir übrigens mehr angehende Lehrer aus anderen Ländern zu uns geholt als aus Niedersachsen weggegangen sind. Da alle Bundesländer suchen, kann das gegenseitige Abwerben aber keine Lösung sein. Es ist besser, miteinander zu kämpfen, als sich gegenseitig die Bewerber wegzunehmen.

Sprechen Sie weiter „ungelernte“ Quereinsteiger als mögliche Lehrer an? Daran gibt es ja Kritik…

Wir haben Quereinsteiger benötigt, wir benötigen sie und werden sie auch künftig benötigen. Es gibt aber natürlich einen Unterschied zu grundständig ausgebildeten Lehrkräften. Wir brauchen Quereinsteiger. Und daher brauchen wir für sie eine vernünftige, strukturierte Weiterqualifizierung. Da werden wir noch nachsteuern. Es geht nicht darum, das Scheunentor aufzumachen und zu sagen „Alle rein, egal wie“.

Zu einem anderen Fachkräftemangel: Die Finanzierung für den kostenfreien Kindergarten steht, oft fehlen aber Plätze und Erzieher. Bricht jetzt zum 1.August das Chaos in den Kindergärten aus?

Erstmal freue ich mich sehr, dass wir dieses zentrale Wahlversprechen umgesetzt haben: Es ist ein Meilenstein. Ich bin aber etwas verwundert über die Debatte, dass die Gebührenfreiheit dann angeblich doch nicht mehr so wichtig ist…

… das kam ja unter anderem von einer Bertelsmann-Studie…

Ich finde in der ganzen Studie keinen einzigen Beleg für die Überschrift „Qualität geht vor Gebührenfreiheit“. Es gibt kein sauberes Argument dafür. Vor allem wenn man bedenkt, dass durchschnittlich 6,6 Prozent des Einkommens eines niedersächsischen Haushalts für die Kita aufgewendet werden. Vor allem gering verdienende Haushalte sind überdurchschnittlich belastet.

Also bleiben Sie dabei, dass die Gebührenfreiheit richtig ist?

Wenn ich Chancengleichheit ernst nehme, muss ich für Teilhabe aller Kinder sorgen. Nicht der meisten, nicht vieler, sondern aller Kinder. Das ist nur über Gebührenfreiheit zu erreichen. Deswegen wurde auch das Schulgeld an allgemein bildenden Schulen abgeschafft, deswegen haben wir die Studiengebühren abgeschafft. Deswegen wollen wir das Schulgeld für die Erzieherausbildung abschaffen. Das sorgt schlicht und ergreifend für mehr Gerechtigkeit.

Aber überrumpeln Sie jetzt nicht die Kommunen?

Die Inanspruchnahme von Kitaplätzen hat bereits in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Ich habe auch bei meinen eigenen Kindern gemerkt, wie wertvoll der Besuch einer Kita für die Entwicklung ist. Wir brauchen deshalb mehr Plätze, das müssen wir als Land gemeinsam mit den Kommunen machen. Es gibt einen steigenden Bedarf. Und dem müssen wir gerecht werden. Und dazu gehört auch, dass wir bei der Erzieherausbildung eine Alternative zur rein vollzeitschulischen Ausbildung schaffen.

Ende der Woche ist die Kultusministerkonferenz. Im Vorfeld hatten Sie sich über das Konzept für einen Nationalen Bildungsrat der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek mokiert.

Ich bin gerne bereit, mich mit dem Nationalen Bildungsrat zu befassen, wenn man mir den Mehrwert klarmacht. Daran mangelt es nach wie vor. Es gibt keine inhaltlichen Fortschritte, sondern nur eine bedauerliche Strukturdebatte.

Was wollen Sie?

Ich werde dafür werben, dass eine Debatte um der Sache willen Vorrang haben muss vor der Frage, wie besetze ich Kommissionen und Vollversammlungen bis zum letzten Komma. Ich habe große Bedenken, dass wir bei den Menschen Erwartungen wecken, die nicht mit Ergebnissen gefüllt werden. Sollte ein neues Gremium so gestaltet sein, dass es drei Jahre braucht, bis es eine weichgespülte Beschlussempfehlung abgibt, dann wird es diese Erwartungen enttäuschen. Wenn wir in Überschriften stecken bleiben, ist keinem geholfen.

Was bedeutet Denken in Überschriften?

Kleines Beispiel: Wir haben in der letzten Kultusministerkonferenz auf das Betreiben Bayerns und Baden-Württembergs über einen „Bildungsstaatsvertrag“ gesprochen. Als Begrifflichkeit ist der Bildungsstaatsvertrag ein Renner und viele sagen: So was müssen wir haben. Dann haben wir gesagt, „Schreibt doch mal auf, was Eckpunkte eines solchen Vertrags sein sollen!“ Bis heute haben wir dazu wenig konkrete Inhalte.

Aber der Bildungsrat muss ja kommen, immerhin ist er im Berliner Koalitionsvertrag versprochen…

Keiner ist böse, wenn man die Probleme, die es gibt, löst. Wenn man dafür die Kultusministerkonferenz um einen funktionierenden Nationalen Bildungsrat erweitert, ist mir das auch recht. Die Menschen erwarten von der Politik kein neues Gremium. Sie erwarten die Lösung der Probleme.