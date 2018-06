Radfahrer mit 2,33 Promille in Aurich erwischt MEC öffnen

Bei der Kontrollwoche in der Polizeidirektion Osnabrück wurden an 150 Orten vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln über 1700 Auto- und Radfahrer auf Alkohol und Drogen getestet. Symbolfoto: Paul Zinken/dpa

kan/pm Osnabrück. Bei der Kontrollwoche in der Polizeidirektion Osnabrück wurden an 150 Orten vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln über 1700 Auto- und Radfahrer auf Alkohol und Drogen getestet. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Polizei einen Rückgang an Straftaten, einen traurigen Rekord gibt es trotzdem.