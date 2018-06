In Niedersachsen zeichnet sich für 2018 ein rückläufiger Trend bei der Zahl der Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen abgelehnter Asylbewerber ab. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover . Bei den Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber in Niedersachsen deutet sich in diesem Jahr ein Rückgang an. Es kehrten auch weniger Menschen als im Vorjahr freiwillig in ihre Heimat zurück.