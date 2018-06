Hannover. Will Paul Hampel gegen seine Absetzung als Landeschef der AfD vorgehen? Eine Presse-Einladung befeuert derartige Spekulationen..

Bereits die Ankündigung gilt parteiintern als Provokation: Für den 25.Juni lädt der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Armin-Paul Hampel, Journalisten in das Landtagsrestaurant in Hannover. Thema „Landesparteitag AfD Niedersachsen 4/2018“. Bei diesem Landesparteitag im vergangenen April in Braunschweig hatten die Mitglieder der Niedersachsen-AfD den Vorsitzenden Armin-Paul Hampel abgewählt. Stattdessen beförderten sie seine Gegnerin, die Landtagsfraktionschefin Dana Guth auf den Chefposten.

Ein inszenierter Skandal?

Die hat mit der Fraktion ihre Machtbasis im niedersächsischen Landtag. Dass Hampel mit der Einladung direkt hierhin einlädt, wird in der Landtagspartei als Provokation aufgefasst. Wohl nicht ganz grundlos. Zwar hüllt sich das Wahlkreisbüro Hampels über den Inhalt de Pressekonferenz in Schweigen. Doch es dürfte wohl vor allem um die Frage gehen, ob der Sturz des langjährigen Landesvorsitzenden mit rechten Dingen zuging. Der Abwahl gingen jahrelange interne Querelen und Streitigkeiten voraus. Die Lage eskalierte derart, dass der Bundesvorstand am Ende eingreifen musste und die Landesspitze absetzte, um mit dem Parteitag im April einen Neuanfang zu machen.

Kritik an Prüfbericht

In der Partei geht schon länger das Gerücht, Hampel und seine Getreuen könnten den Parteitag anfechten. Grund ist der öffentlich vorgetragene Bericht eines Rechnungsprüfers, der erhebliche Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen des früheren Landesvorstands bemängelte. Vor allem hohe Spesenrechnungen hatten bei dem Parteitag für Empörung gesorgt. Hampel und seine Anhänger beklagten bereits bei dem Parteitag einen inszenierten Skandal und griffen den Sonderprüfer scharf an.

In der Landespartei will man die Einladung nicht offiziell kommentieren. Unter der Hand gibt man sich aber betont gelassen. Hampel habe in der Partei keine nennenswerte Hausmacht mehr hinter sich, heißt es aus der Parteispitze. „Eine Anfechtung hat keine Chance“, sagt ein Mitglied des neuen Landesvorstands.