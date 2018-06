Unfall nach Motorradgottesdienst - nur 20 000 Biker in Hamburg

Motorräder parken vor Beginn des größten Motorradgottesdienstes (MoGo) in Europa auf der Ludwig-Erhardt Straße in Hamburg. Anschließend starten die Teilnehmer zu einer Ausfahrt nach Buchholz in der Nordheide. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg. Ein Auffahrunfall hat am Sonntag den traditionellen Motorradgottesdienst überschattet. Im Anschluss an die Veranstaltung im Hamburger Michel rollten Tausende Biker im Konvoi über die Elbbrücken. Dort fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Bike in einen Teilnehmer, der mit technischem Defekt sein Motorrad angehalten hatte.