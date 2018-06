Osnabrück. In Niedersachsen sind erneut Eier aufgetaucht, die mit dem Insektengift Fipronil belastet sind. Das hat das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitagnachmittag mitgeteilt. Eine Gefahr für die Verbraucher bestehe aber nicht, hieß es.

Bei amtlichen Untersuchungen habe das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (Laves) Fipronil in Eiern nachgewiesen, die aus den Niederlanden stammten. Laut Ministerium ist die Belastung um bis zu vier Mal höher als der zulässige Höchstwert, den die EU auf 0,005 Milligramm pro Kilo festgelegt hat. Die festgestellten Werte lägen aber „weit unterhalb eines Gehaltes, bei dem ein gesundheitliches Risiko besteht“.

Die belasteten Eier kommen demnach aus einem Bio-Legehennenbetrieb. Das Laves hatte sie in einer Packstelle im Landkreis Vechta überprüft. Die Eier seien „nicht verkehrsfähig“ und würden vom Markt genommen, so das Landwirtschaftsministerium. Die Behörden in den Niederlanden seien unterrichtet.

Groß angelegte Rückrufaktion

Der Fipronil-Skandal hatte Europa im vergangenen Sommer erschüttert. Das Insektizid war durch eine niederländische Reinigungsfirma in Ställen versprüht worden. Es war einem aus Belgien gelieferten Reinigungsmittel beigemischt. Das Gift fand sich anschließend in Eiern und Eiprodukten wieder, was groß angelegte Rückrufaktionen nach sich zog.

Ob weitere mit Fipronil belastete Eier in Niedersachsen in den Handel gelangt sind, konnte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage nicht sagen. Die Befunde passten aber zu aktuellen Presseberichten aus den Niederlanden, in denen von erhöhten Fipronil-Rückständen in Eiern seinerzeit gesperrter Betriebe berichtet werde.