Hannover. Wie steht es mit der Lehrerversorgung im kommenden Schuljahr? In Niedersachsen befürchtet die GEW, dass an Grund-, Haupt- und Realschulen erneut abgeordnete Lehrer einspringen müssen. Auch Bremens Bildungssenatorin will diese Lösung nicht mehr ausschließen.

Die Zahl der Abordnungen von Lehrern in Niedersachsen könnte nach Einschätzungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im kommenden Schuljahr noch weiter zunehmen. Auch in Bremen spitzt sich der Personalmangel an den Schulen laut Bildungssenatorin Claudia Bogodan (SPD) zu. Wenn in den kommenden Wochen nicht alle Stellen besetzt würden, müssten Lehrkräfte in dem Bundesland erstmals damit rechnen, zeitweise in anderen Stadtteilen eingesetzt zu werden, sagte Bogodan dem „Weser-Kurier“. (Weiterlesen: Viele Gymnasiallehrer müssen wieder an Grundschulen aushelfen)

Massive Kritik

In Niedersachsen hatte es zum Start des laufenden Schuljahres nach den Sommerferien massive Kritik von Eltern und Schulleiterverbänden an den Abordnungen gegeben, weil diese zum Teil chaotisch abgelaufen seien. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte nach seinem Amtsantritt gesagt, er wolle die „Abordnungskarawanen“ stoppen.

„Anders als vom Kultusminister angekündigt, scheint sich dieses Problem aktuell zu verschärfen“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth am Freitag. Vor allem an Grund-, Haupt- und Realschulen gebe es Schwierigkeiten mit der Besetzung zahlreicher Stellen. Pooth forderte den Kultusminister nun auf, die Fakten für das kommende Schuljahr auf den Tisch zu legen.

Mitten im Einstellungsverfahren

Tonne sagte dazu: „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht machbar, verlässliche Zahlen zu präsentieren, weil wir mitten im Einstellungsverfahren sind.“ Jede zusätzliche Einstellung habe Einfluss auf mögliche Abordnungen. Erst gegen Ende der Sommerpause könne man genauer sagen, über welchen Umfang man rede.

Personalmangel in Bremen ungleich verteilt

Anders als viele andere Bundesländer hatte Bremen bislang auf Abordnungen von Lehrern verzichtet. Momentan allerdings verteile sich der Personalmangel sehr ungleichmäßig über die Stadt hinweg, sagte Bildungssenatorin Bogodan. „Wenn es uns in den kommenden Wochen nicht gelingt, die offenen Stellen zu besetzen, werden wir Gespräche führen müssen und Lehrkräfte bitten, auch an anderen Schulen zu arbeiten.“ Bremen hatte vor kurzem Lehrern angeboten, ihren Ruhestand freiwillig um bis zu fünf Jahre zu verschieben.