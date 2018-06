Osnabrück. Die Menschen in der Region Osnabrück, dem Emsland und Delmenhorst können sich auf weitere sehr warme Tage und Sonne einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es aber nicht durchgehend trocken.

Hoch Wilfried beschert ganz Niedersachsen am Donnerstag einen sonnigen und nahezu wolkenlosen Tag. In der Region Osnabrück sind bis zu 31 Grad möglich, bei Papenburg werden es 28 Grad. Die Nacht zu Freitag bleibt bei 15 Grad trocken, so Diplom-Meteorologin Annett Püschel vom DWD.

Tief Xisca bringt Schauer und Gewitter

Am Freitag bleibt es bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad zunächst sonnig. Während Hoch Wilfried im Norden Niedersachsens die Oberhand hat, rückt aus Süden kommend langsam das Tief Xisca heran. Dadurch steigt es in der Region Osnabrück ab Freitagnachmittag die Wahrscheinlichkeit von Schauern und Hitzegewittern. Die Nacht zu Samstag wird bewölkt bei 17 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende

Die beiden Wochenendtage verlaufen bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad vergleichbar: Nach sonnigen Tagestarts ziehen im weiteren Verlauf Wolken auf, die auch Schauer und Gewitter mitbringen können. Das gilt auch für die Nacht, die mit 16 Grad dennoch mild bleibt.

In der kommenden Woche wird das Wetter laut DWD deutlich wechselhafter. Außerdem ist die ganz große Hitze erst einmal vorbei - die Temperaturen sollen dann bei 22 Grad liegen.

