„Die Rote Karte für Strabs!“, fordern Gegner der Straßenausbaubeiträge, die am Dienstag in Hannover ihre Meinung kundtaten. Foto: Klaus Wieschemeyer

Hannover. Der Widerstand gegen die in Niedersachsen verlangten Straßenausbaubeiträge wird immer härter. In einer Anhörung des Landtags am Dienstag zeichnet sich eine breite Front gegen die Zwangsrechnungen für Haus- und Grundeigentümer ab, die nur noch von der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände begrüßt werden als Finanzierungsquelle.