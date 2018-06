Hannover Der Besuch des iranischen Scharfrichters Hashemi Sharoudi in Hannovers INI-Klinik ist noch nicht aufgearbeitet, da gibt es Berichte über einen neuen Patienten, der dem Regime in Teheran nahesteht. Bundesbehörden haben sich eingeschaltet, der Institutsleiter dementiert.

Neue Aufregung um die Privatklinik INI des renommierten Neurochirurgen Madjid Samii in Hannover. Exil-Iraner und Kritiker des Regimes in Deutschland berichteten unserer Redaktion übereinstimmend, dass derzeit Vertreter des iranischen Regimes in dem Privat-Krankenhaus behandelt würden.

Es wäre nicht das erste Mal: Zu Weihnachten 2017 hatte sich der ehemalige iranische Scharfrichter Ajatollah Mahmud Hashemi Shahroudi in der Spezialklinik behandeln lassen. Der frühere Justizchef des Landes floh aus Hannover, nachdem mehrere Strafanzeigen bei der Bundesanwaltschaft eingegangen waren. Shahroudi wird unter anderem vorgeworfen, Todesurteile gegen Kinder bestätigt zu haben. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Im Landtag wurde debattiert, warum der Mullah, dem mehr als 2000 Todesurteile angelastet wurden, vom Bund eine Einreisegenehmigung erhalten habe. Die Grünen fordern nach wie vor Aufklärung.

Staatskanzlei eingeschaltet

Nun berichten Exil-Iraner über einen anderen Besucher. Dabei handle es sich um Hojjatoleslam Gholamreza Mansouri, heißt es in einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt und an die niedersächsische Staatskanzlei und verschiedene Landtagsfraktionen geschickt wurde. Sie mutmaßen, Mansouri könne unter falschem Namen nach Deutschland gereist sein.

Gegner werfen dem Leitenden Staatsanwalt in der Hauptstadt Teheran unter anderem zahlreiche Haftbefehle gegen friedliche Demonstranten bei den derzeitigen Bürgerprotesten in Teheran vor. Zuvor soll er eine zentrale Rolle bei der Zensur der Presse und des Internets gespielt haben.

Berichten zufolge soll er an der Ausstellung von mindestens 16 Haftbefehlen gegen Journalisten beteiligt gewesen sein. Zudem soll er die Schließung einer Zeitschrift verfügt haben.

Institutsleiter: „Fake News“

Institutsleiter Madjid Samii, dem Kritiker enge Beziehungen zu dem Regime nachsagen, wies die Darstellung am Dienstagnachmittag zurück. „Die Aussage ist nicht korrekt. Es handelt sich um Fake News“, teilte er auf Anfrage unserer Redaktion schriftlich mit, ohne näher auf die Vorwürfe einzugehen.

Behörden ermitteln

Die niedersächsische Staatskanzlei schaltete sich am Dienstag in den Fall ein und informierte Bundesbehörden über die Vorwürfe.