Hannover. Kneifende Hosen, fehlende Handy-Taschen, unter Schutzpanzern schlecht erreichbare Ausrüstung. Niedersachsens Polizei will die eigenen Uniformen verbessern. Mithilfe einer Hochschule soll die Dienstkleidung nicht nur praktischer, sondern auch nachhaltiger werden.

Die Uniformen der niedersächsischen Polizisten sollen verbessert werden. Dazu holt sich das Innenministerium nun in einem nach eigenen Angaben bundesweit einmaligen Projekt wissenschaftlichen Beistand an Bord: Landespolizeipräsident Axel Brockmann und der Präsident der Hochschule Hannover, Josef von Helden, vereinbarten am Dienstag in Hannover ein zunächst auf zwei Jahre angelegtes Forschungsprojekt namens „Poli-Corporate“.

Jacken zu Taschen

Das Land lässt sich die Zusammenarbeit 110000 Euro kosten.Die Partner kennen sich bereits: Die Hochschule hatte bereits mit den „ Polibags “ ausgemusterte Polizei-Motorradkleidung für einen guten Zweck zu Taschen umgenäht.

Aufgabe der Hochschule: Eine Dienstkleidung, die nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig ist und durch höhere Qualität und bessere Passform auch eine längere Tragezeit ermöglicht.

Blau bleibt blau, Uniform bleibt Uniform

Zwölf Jahre nach Einführung der blauen Dienstkleidung sei das Projekt der „Startschuss für ein weiteres Update“, sagte Brockmann, der beim Dienstantritt 1984 noch in der alten grün/beige/grauen Uniform eingekleidet wurde. Klar ist, dass auch die künftige Polizeikleidung europa-einheitlich blau und sofort als Uniform zu erkennen sein wird. Brockmann wünscht sich unter anderem mehr Möglichkeiten, Polizeiausrüstung und mobile Endgeräte wie Handys sicherer zu verstauen.

Polizistinnen greifen zu Männerkleidung

Auch soll die Kleidung den Frauen mehr entgegenkommen –mehr als ein Viertel der niedersächsischen Polizisten sind inzwischen weiblich. Und viele von denen ordern Männerhosen oder -hemden, weil ihnen die staatliche Damenmode unpraktisch erscheint. Inwieweit sich die künftigen Uniformen von den bisherigen unterscheiden werden, ist völlig offen. „Es kann sogar sein, dass kaum jemand die Veränderung bemerkt“, sagt Professorin Martina Glomb vom Studiengang Modedesign der Hochschule.

Niedersachsen kauft auch für Bayern ein

Eine Überarbeitung der Uniform würde nicht nur in Niedersachsen wirken: Das Land gibt zwischen 6 und 7 Millionen Euro jährlich für eigene Dienstkleidung aus. Doch das zuständige Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) in Hannoversch Münden setzt Uniformen im Wert von 30 Millionen Euro im Jahr um: Das LZN beliefert zahlreiche Bundesländer. Auch Bayerns Polizei bezieht Kleidung aus Niedersachsen.