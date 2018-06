Hannover. Die weltgrößte Messe für Informationstechnik will sich neu erfinden: Ab der kommenden Woche soll die Cebit vor allem junges Publikum nach Hannover – als cooles Festival, welches die Innenstadt mit einschließt.

Das knallblaue Riesenrad der süddeutschen Softwareschmiede ragt bereits 60 Meter über Hannovers Messe-Campus in die Höhe. Es soll nicht die einzige spektakuläre Attraktion der der am kommenden Montag startenden Cebit werden: Ein Chiphersteller baut einen „Drohnenpark“ auf, ein Telefonanbieter zeigt die neuesten Trends in Sachen virtuelle Realitäten.

Jan Delay spielt mit seiner Band Disko No. 1 auf, auch Mandio Diao, die Giant Rooks und andere Bands wurden für abendliche Konzerte angesagt. Für die Auftritte gibt es spezielle „Firesidetickets“ ab 15 Euro. Die Normalkarte kostet weiter ein Vielfaches.

Wieder „cool“ werden

Die Cebit will sich 2018 neu erfinden. Aus der seit dem Jahr 1986 laufenden alljährlichen Frühjahrs-Leistungsschau der Informationstechnik soll ein sommerliches „Business-Festival“ werden. Die Cebit soll wieder „cool“ werden, sagt Messechef Oliver Frese – und die von Auswärtigen oft als langweilig wahrgenommene Hauptstadt Hannover gleich mit.

Im Street Cafe die Messe streamen

Nicht Schlipsträger, die in dunklen Messehallen am Rande der Stadt Werbekugelschreiber einsammeln und abends in Bierschwemmen der Innenstadt abhängen, sollen die Messe prägen. Sondern kreative junge Menschen, die im eigens eingerichteten „Digital Street Cafe“ mitten in der Innenstadt entspannt per Livestream am Montag die „Keynote“ des Social-Media-Kritikers Jaron Javier verfolgen und danach angeregt über die Digitalisierung mit all ihren Chancen und auch Gefahren diskutieren. Es soll nicht um Geräte gehen, die man sowieso in jedem Laden kaufen kann, sondern um nicht weniger als die Frage „Wie gehen wir mit der digitalen Transformation um?“. Und dazu will man die ganze Stadt mit einbeziehen. „Wir wollen, dass Hannover zur Cebit richtig brummt“, sagt Frese.

Weit von den Hochzeiten entfernt

Es ist auch eine Flucht nach vorne, denn die Cebit hat in den vergangenen Jahren viel ihrer einstigen Anziehungskraft verloren: Lockte die Messe um die Jahrtausendwende mehr als 800 000 Menschen nach Hannover, waren es zuletzt nur noch etwa ein Viertel. Große Aussteller zweifelten offen am Sinn des Engagements.

Mit Spaß im Geschäft

Vom Messegedanken wollen sich die Macher aber keineswegs verabschieden. Dazu gehöre aber auch, mit den Unter-30-Jährigen bewusst die im Digitalen aufgewachsenen Chefs von morgen anzusprechen „Geschäfte machen darf auch Spaß machen“, sagt Cebit-Chefsprecher Hartwig von Saß. Seit 2016 beschäftigen sich die Macher mit der Neuerfindung der Cebit.

Dass Messen angesichts zunehmender digitaler Vernetzung und virtueller Kontakte zu Auslaufmodellen werden, glaubt Saß nicht. Im Gegenteil: Dass die Zahl der Geschäftsreisen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, führt er auf das Bedürfnis nach echter Interaktion zurück. „Die Menschen wollen sich treffen“, betont Saß. „Eine gute Diskussion führt man nicht vor dem Flachbildschirm.“