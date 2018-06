Emden. 16 Kinder und ein Erwachsener haben leichte Verletzungen erlitten, als ein Unbekannter einer Hüpfburg in Emden überraschend den Strom für das Luftgebläse abgedreht hat.

Die Hüpfburg sei am Samstag abrupt in sich zusammengesackt, teilte die Polizei mit. Ein Kind kam danach zur Behandlung ins Krankenhaus.

Von der Polizei in Leer hieß es am Sonntag, noch sei unbekannt, ob es sich bei dem Stromabstellen um ein Versehen oder eine gezielte Aktion gehandelt habe. Am Sonntag sagte ein Polizeisprecher, bisher habe nicht ermittelt werden können, wer dafür verantwortlich sei. Die Hüpfburg war für die Emder Matjestage, ein dreitätiges großes Volksfest in der Stadt, aufgestellt worden.