Barkholt. Nach Blitzeinschlägen und heftigen Regenfällen im Nordwesten Niedersachsens hat sich das Wetter wieder beruhigt. Die neue Woche startet ganz ohne Unwetter.

Blitzeinschläge haben bei heftigen Gewittern über Niedersachsen am Wochenende mehrere Häuser in Brand gesetzt. Außerdem kam es zu Überflutungen in zahlreichen Ortschaften. Verletzt wurde niemand. Der Deutsche Wetterdienst erwartet nun aber ein Ende der Unwetter über Niedersachsen.

Ein Einfamilienhaus in Barkholt im Landkreis Wittmund brannte nach einem Blitzeinschlag komplett ab. Die drei Bewohner hätten sich retten können, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Samstagmorgen habe der Blitz eingeschlagen. Einer der Bewohner habe nach einem lauten Knall Rauch gerochen, daraufhin habe er mit seiner Frau und seiner Schwester das Haus verlassen. Die Feuerwehr habe das Haus nicht retten können. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Starkregen, Hagel und Sturm am Freitag

Am Freitag sorgten Starkregen, Hagel und Sturm im Landkreis Vechta für Einsätze von Polizei und Feuerwehr. In Langförden, einem Stadtteil von Vechta, brach ein Baumstamm ab und fiel auf ein vorbeifahrendes Auto, wie die Polizei mitteilte. In dem Wagen saßen sechs Menschen, darunter drei Kinder. Verletzt wurde niemand.

Die neue Woche startet freundlich mit Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Mit weiteren Unwettern in Niedersachsen ist frühestens am Ende der Woche zu rechnen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte. Im Rest des Landes kann es jedoch weiterhin zu heftigen Niederschlägen kommen.