Hannover. Angesichts einer überwältigenden Mehrheit hatte Niedersachsens Große Koalition Sonderrechte für die kleine Opposition versprochen. Die fühlt sich aber zunehmend übergangen.

Die Opposition im Niedersächsischen Landtag klagt über mangelnde Minderheitenrechte. Zuletzt waren es die Besetzung des Beirats für die Deutsche Messe und das Kuratorium der neuen Landeszentrale für politische Bildung. Dem Messebeirat gehört seit Neuestem kein Vertreter der Opposition mehr an – SPD und CDU teilen sich die vier Posten. Bei der Landeszentrale sind die Fraktionen von Grünen, FDP und AfD zwar mit jeweils einem Vertreter im neunköpfigen Gremium vertreten. Doch von dem Anspruch, aus Gründen der Ausgewogenheit einen Oppositionsvertreter zum Vize der Kuratoriumsvorsitzenden Silke Leseman (SPD) zu wählen, sei nichts mehr übrig, klagt der Grüne Helge Limburg. Die Groko beweise mal wieder "ihre Arroganz der Macht" und formuliere einen "Allmachtsanspruch", sagte Limburg unserer Redaktion. "Gerade bei einer Landeszentrale für politische Bildung, die dafür da ist, überparteilich zu agieren, ist ein solches Vorgehen der Mehrheit gegen die Minderheit ein vollkommen falsches Signal", kritisiert der Grünen-Politiker.

Erdrückende Mehrheit von SPD und CDU

Die Besetzungen sind nach Ansicht der Opposition nur ein Symptom einer überheblichen Grundhaltung. Die im vergangenen November geschmiedete Groko hat die jahrzehntelang eingeübte Polit-Arithmetik Niedersachsens ausgehebelt. Bislang hatten sich die Großparteien SPD und CDU in wechselnden Rollen und meist knappen Verhältnissen in Regierung und Opposition gegenüber gestanden. Seit knapp sieben Monaten regieren beide gemeinsam mit einer erdrückenden Mehrheit.



Zwar hatten Regierungschef Stephan Weil (SPD) und sein Vize Bernd Althusmann (CDU) gleich zu Beginn eine Stärkung der Minderheitenrechte im Parlament versprochen. Auch wurden Redezeiten angepasst und Ausschüsse aufgestockt, damit jede Fraktion in jedem Gremium vertreten ist. Doch auf eine versprochene Vereinbarung, wie die insgesamt 32 Oppositionsabgeordneten gegen die 105 Regierungsvertreter im Plenum gestärkt werden können, warten die kleinen Parteien noch immer. SPD und CDU lehnen eine Verfassungsänderung ab, haben aber im April eine Selbstverpflichtung mit Leihstimmen angekündigt.

Monatelanges Warten auf Vorschläge

Diese liegt aber immer noch nicht auf dem Tisch, kritisiert FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Stattdessen zeige die Groko mit abgelehnten Debatten und Anhörungen, dass sie auf einen Austausch von Argumenten wenig wert lege. „Nach sieben Monaten Groko in Niedersachsen warten wir immer noch vergeblich auf klare Ansagen dazu, wie die Minderheitenrechte ausgestaltet werden sollen", klagt er. Für Birkner ist das ein deutliches Zeichen, wie unwichtig der Regierung das Thema tatsächlich ist. "Obwohl es seit Längerem zugesagt war, liegen uns immer noch keine konkreten Formulierungsvorschläge vor. Wir wissen bisher nur, was die Große Koalition alles nicht will, nämlich beispielsweise eine verbindliche Verfassungsänderung“, sagte er unserer Redaktion.

Vorschlag soll bald kommen

Das soll sich nun ändern: In der ersten Juniwoche soll der Vorschlag auf den Tisch kommen, kündigt ein Sprecher der SPD-Fraktion an. Die Vorschläge aus der SPD lägen derzeit bei der CDU zur Abstimmung vor und sollen in den nächsten Tagen an die Opposition gehen.

Dass sich mit dem Vorschlag das Verhältnis zwischen dem Regierungs-Goliath und dem Oppositions-David grundsätzlich ändert, bezweifelt Helge Limburg allerdings. "Egal ob Kitagesetz, Feiertag, Datenschutz- oder Polizeigesetz: Sachpolitik und Dialog, Argumente annehmen und Fehler eingestehen, scheinen Fremdworte in dieser Koalition zu sein. Augenscheinlich hängt das Wohl dieser Koalition davon ab, dass sie keinen Millimeter von ihren fragilen Kompromissen und Personalabsprachen abweicht“, sagte er.