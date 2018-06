Mann in Bankfiliale in Nordhorn eingebrochen MEC öffnen

Nordhorn. Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in eine Bankfiliale an der Hauptstraße in Nordhorn eingedrungen und hat einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet.