Hannover. Eine Regierung, zwei Meinungen: Die Etat-Vorschläge von EU-Agrarkommissar Phil Hogan für die nächste Förderperiode sorgen in Niedersachsens Landwirtschaftsministerium für Kritik. Lob gibt es dagegen vom Europaressort.

Die Landesregierung hat unterschiedlich auf die Vorschläge von EU-Agrarkommissar Phil Hogan zur Finanzierung der Agrarpolitik ab dem Jahr 2021 reagiert.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) kritisierte das am Freitagmittag von Hogan vorgestellte Konzept: „Die Vorschläge aus Brüssel enttäuschen und müssen gründlich nachgebessert werden“, sagte sie am Freitag in Hannover. Otte-Kinast warnte, die EU-Pläne für die nächste Förderphase der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) versprächen zunächst nur „weniger Geld und mehr Bürokratie für die Betriebe. Sie werde darum kämpfen, dass die Bauern auch künftig ein Auskommen mit dem Einkommen hätten.

Hogan hatte in Brüssel eine deutliche Kürzung der Mittel angekündigt: So soll die erste Säule mit den Direktzahlungen an die Landwirte um 4 Prozent schrumpfen.

Bei ELER drohen massive Einschnitte

Die zweite Säule zur Förderung des ländlichen Raums (ELER) soll sogar um 15 Prozent gekürzt werden. Da diese Zahlen die Inflation in der Förderperiode von 2021 bis 2027 nicht berücksichtigen, dürften die realen Einschnitte weit drastischer ausfallen. Die Grünen rechnen vor, dass die zweite Säule, mit der in der ablaufenden Förderperiode 1,1 Milliarden Euro nach Niedersachsen flossen, faktisch um 27 Prozent eingekürzt wird. Diese Modellrechnung hält Otte-Kinasts neuer Abteilungsleiter Ludwig Theuvsen allerdings für unseriös. Das Ministerium spricht von 20 Millionen Euro weniger pro Jahr.

Lob von Honé

Anders als Otte-Kinast kann Europaministerin Birgit Honé den Vorschlägen viel Gutes abgewinnen: Dass beide Fördersäulen bleiben sollen, sei eine „gute Nachricht“. Zwar schmerze der Einschnitt in der zweiten Säule, doch den „werden wir über die Möglichkeit der Umschichtung von bis zu 30 Prozent der Gelder aus der ersten Säule in die ländliche Entwicklung schaffen können“, kündigt Honé an. Dass die Agrarpolitik „ökologischer und klimafreundlicher“ werden solle, sei „ ein gutes Signal an die Gesellschaft“. Und während Otte-Kinast ausdrücklich vor neuer Bürokratie insbesondere für die Bauern warnt, lobt Honé, dass „in den Vorschlägen echte Entbürokratisierung und mehr Flexibilität zu erkennen sind“.

Grüne und FDP riefen die rot-schwarze Landesregierung auf, sich gegen die Kürzungen zu stemmen. Es ist nicht der erste Dissens beider Ressortchefinnen.

Öko-Kahlschlag befürchtet

Die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte sprach von einem drohenden „EU-Kahlschlag“, dem Umweltprogramme, Ringelschwanzprämie und Blühstreifen ebenso zum Opfer zu fallen drohen wie Dorferneuerungsprogramme. „Während Gelder für Großbetriebe, die der Umwelt schaden, nach Hogans Plan garantiert werden, wird die Axt an Naturschutzleistungen von Landwirten gelegt“, sagte Staudte. Damit sei der Weg frei für weitere Gülleübeschüsse, eine ausgeräumte Landschaft und weiteres Höfesterben. Staudte forderte Ministerpräsident Stephan Weil, Umweltminister Olaf Lies und Europaministerin Birgit Honé (alle SPD) auf, „die tatenlose Unterstützerin der EU-Kahlschlagpolitik, Minister Otte-Kinast, endlich zu stoppen.“

FDP kritisiert Honé

„Die niedersächsische Landwirtschaft und der ländliche Raum dürfen nicht noch weiter geschwächt werden“, sagte der FDP-Agrarexperte Hermann Grupe. „Ministerin Honé ist keine Hilfe, wenn sie bereits aufgegeben hat und die angekündigten Kürzungen hinnimmt“, sagte er.