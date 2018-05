Hannover. Der Widerstand gegen den Reformationstag als neuen Feiertag für Niedersachsen hält an. Bei einer Anhörung im Landtag redeten mehrere Verbände den Abgeordneten ins Gewissen.

Die Debatte um einen neuen Feiertag für Niedersachsen geht auch kurz vor der für Juni geplanten Landtagsabstimmung unvermindert weiter. Bei einer Anhörung im Landtag in Hannover kritisierten verschiedene Verbände am Donnerstag (in Nordrhein-Westfalen als Fronleichnam übrigens ein Feiertag) erneut den Plan der Landesregierung, den Reformationstag am 31. Oktober zum neuen Feiertag zu machen.

Kritik von jüdischen Verbänden

Vor allem Vertreter jüdischer Verbände kritisierten geschlossen den Plan und sprachen den Abgeordneten ins Gewissen, sich gegen den Tag auszusprechen. Michael Fürst vom Landesverband der jüdischen Gemeinden erklärte den Tag wegen der antijüdischen Ausfälle des Reformators Martin Luther als „falschesten Tag, den Sie wählen können“. Die anderen 364 Tage seien allesamt geeigneter. Fürst schlug den Tag der Weißen Rose vor, alternativ wäre auch der von der katholischen Kirche vorgeschlagene Buß- und Bettag möglich. Fürst kritisierte die evangelische Kirche, die trotz der Widerstände anderer Glaubensgemeinschaften weiter an dem Tag festhalte.

Auch Ulrike Jureit vom Hamburger Institut für Sozialforschung kritisierte die Reformation von 1517 als „nicht sonderlich geeignet“, den Aufbruch zur Neuzeit positiv zu spiegeln. „Die Reformation war nicht der Urknall der Europäischen Moderne“, sagte Jureit. Vielmehr stehe Luther für die Stützung der absolutistischen Machtstrukturen und die Reformation vor allem für „verstörende, gewalthafte religiöse Konflikte“ wie den 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648.

Die Anhörung dauerte am Donnerstag an.