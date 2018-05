Drei Kinder retten 39-Jährigen aus Notlage im See

Neustadt. Zwei Mädchen und ein Junge haben einen 39-Jährigen aus einer Notlage beim Schwimmen in einem See nahe Neustadt am Rübenberge befreit.