Hannover. Die Digitalisierung der Landesverwaltung dürfte für Niedersachsen teuer werden: Der Innenminister fordert für die Umstellung 69 neue Stellen und mehr als 120 Millionen Euro. Das Kabinett ist uneins, die FDP warnt vor einer weiteren Aufblähung der Verwaltung.

Niedersachsen will seine Verwaltung ins digitale Zeitalter führen. Ab 2026 sollen Landesbehörden neue Akten nur noch elektronisch führen. Die Kosten der Modernisierung schätzt der zuständige Innenminister Boris Pistorius (SPD) in den nächsten Jahren auf mehr als 120 Millionen Euro. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der unserer Redaktion vorliegt und derzeit im rot-schwarzen Kabinett diskutiert wird. Demnach soll allein die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte in den Amtsstuben 80 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen geschätzte 40,82 Millionen Euro für weitere Digitalisierungen: Geplant sind unter anderem ein gemeinsames E-Mail-System, elektronische Formulare und Bezahlmöglichkeiten. Die jährlichen Kosten nach der Umstellung beziffert das Innenministerium auf 13,03 Millionen Euro. Auch auf die Kommunen kommen laut Gesetzentwurf zusätzliche Belastungen zu, die sollen jedoch niedriger ausfallen als für das Lans.

Neue Stellen sollen Millionen kosten

Das Innenministerium meldet für die Umstellung auch Personalbedarf an. Insgesamt sollen bis 2022 insgesamt 69 neue Stellen in der IT, den Behörden und beim Innenministerium geschaffen werden. Die laufenden Kosten für die 69 neuen Mitarbeiter betragen demnach mehr als 4,6 Millionen Euro jährlich, dazu kommen Nebenkosten.

Im Gegenzug soll die Verwaltung auf Dauer effektiver werden – und nach der Umstellung zwei bis drei Prozent Arbeitszeit einsparen.

CDU-Minister bremsen

Nach Informationen unserer Redaktion stößt die im Mai von Pistorius ins Kabinett eingebrachte Vorlage auf Widerstand: Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) warnt demnach vor den hohen Folgekosten und einer erneuten Stellendiskussion: Die rot-schwarze Landesregierung war in die Kritik geraten, nachdem sie sich zum Start 99 neue Stellen, unter anderem für Digitalisierung, genehmigt hatte. Der für Digitalisierung zuständige Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) wehrt sich dagegen, die Pistorius-Pläne aus seinem neuen Digitalisierungs-Sondervermögen zu finanzieren. Was Althusmann mit dem milliardenschweren Sondertopf genau vorhat, ist nach wie vor unklar. In der SPD-Fraktion murrt man bereits, der CDU-Minister müsse endlich liefern: Ein Sprecher Althusmanns kündigte eine Vorstellung des Masterplans Digitalisierung „im Sommer“ an.

Zu den Plänen von Pistorius hält sich die Landesregierung bedeckt. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte gegenüber unserer Redaktion zwar, dass die Einführung der Digitalverwaltung „vorübergehend zusätzliches Personal binden“ werde. Konkrete Zahlen könne man aber nicht nennen. Das Wirtschaftsministerium teilte lediglich mit, dass die interne Abstimmung noch andauere.

FDP: „Reine Selbstbedienung“

Die oppositionelle FDP warnt vor einem „ineffizienten Kompetenzwirrwarr“ bei der Digitalisierung, welches am Ende der Steuerzahler berappen müsse. „Die Aufblähung der Verwaltung geht unter SPD und CDU unvermindert weiter“ ,bewertet FDP-Haushaltsexperte Christian Grascha die Recherchen unserer Redaktion. „Offenbar läuft es nach dem Motto: Jeder darf mal. Das ist nur noch reine Selbstbedienung. Nach CDU-Minister Althusmann darf sich diesmal wohl SPD-Minister Pistorius bedienen“, sagte er. Grascha forderte Finanzminister Reinhold Hilbers auf, „endlich die Notbremse“ zu ziehen und die versprochene Aufgabenkritik der Landesverwaltung auf den Weg zu bringen.