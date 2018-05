cob/dpa Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an diesem Sonntagabend vor schweren Gewittern in Teilen der Landkreise Emsland und Osnabrück.

Nach Angaben des DWD können im gesamten Emsland und in Teilen des Landkreises Osnabrück und der Stadt Osnabrück am Sonntagabend schwere Gewitter und Sturmböen um die 65 Stundenkilometer auftreten.

Örtlich kann es auch zu Hagelschauern und Starkregen kommen. Teilweise könnten so Regenmengen bis zu 20 Liter pro Quadratmeter zusammen kommen. Zum späteren Abend soll sich das Wetter in unserer Region dann wieder beruhigen.

Unwetter in NRW

Für Teile des Rheinlands und den Regierungsbezirk Arnsberg hatte der DWD bereits am Sonntagmittag eine Warnung vor Unwetter mit Starkregen und Hagel ausgegeben. Bereits am Mittag zogen Schauer und Gewitterwolken über die Eifel und die Region um Aachen. Im Laufe des Tages verlagerte sich die zunehmend feuchte Luft nach Südosten Richtung Bonn und Köln.

Auch in der neuen Woche bleiben die Temperaturen hoch. Am Montag geht die Gewitter-Wahrscheinlichkeit laut DWD etwas zurück. Für die darauf folgenden Tage werde aber mit weiteren Unwettern, Hagel und Starkregen gerechnet, so die Sprecherin.