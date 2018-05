wie/pm Neuenhaus. Die Beteiligung ging über Landes- und Geschlechtergrenzen hinweg, die Ausstattung der Teilnehmenden mit Schlag- und Stichwerkzeugen aller Art war ebenso vielfältig wie beeindruckend: In Neuenhaus bei Nordhorn war es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung mit über 20 Beteiligten gekommen. Mindestens vier davon trugen Blessuren davont.

Nach Angaben der Polizei hatten sich fünf junge Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren am Mittwoch von Ibbenbüren aus in einem geliehenen Opel Corsa auf den Weg zu einem Wohnhaus in der Uelsenener Straße in Neuenhaus gemacht – vermutlich, um bis dahin nur telefonisch ausgetragenen Differenzen vor Ort zu „klären“. Dort kam es dann zunächst zu einer Auseinandersetzung mit einem 20-Jährigen und dessen 40- jährigen Vater.

Verschiedene Nationalitäten

Der Streit eskalierte, laut Polizei waren schließlich insgesamt rund 20 Personen mit unterschiedlichen Nationalitäten in die Auseinandersetzung verwickelt. Auch die fünf Männer aus Ibbenbüren hatten verschiedene Nationalitäten. Beteiligt waren laut Polizei Deutsche, Serben, Kosovaren, Jordanier und Polen.

Schwangere muss sich erbrechen

Bei dem Aufeinandertreffen der Personen kam es neben heftigen Streitigkeiten auch zu Körperverletzungen, unter anderem mit einem Axtstiel und einem Messer. Ein 21-jähriger Mann aus Ibbenbüren wurde mit einem Messer im Rückenbereich verletzt und zog sich eine Schnittwunde zu. Ein 22-jähriger Ibbenbürener erlitt eine leicht blutende Platzwunde am Kopf durch einen Schlag mit einem Axtstiel. Einer 41-jährigen Frau aus Hannover wurde ein Haarbüschel ausgerissen. Außerdem musste sich eine hochschwangere 22-jährige Frau aus Göttingen erbrechen.

Schlagwerkzeuge sichergestellt

Die Polizei stellte bei dem Einsatz einen Schlagring aus Eisen, ein Butterflymesser, drei Axtstiele sowie einen als Schlagwerkzeug umfunktionierten Kabelstrang mit Kupferkabeln sicher.

Worum genau es bei dem Streit ging, blieb zunächst offen.