Jever. Nach einem schweren Verkehrsunfall in Jever im Landkreis Friesland ist die Zahl der Toten auf drei gestiegen. Einer der Schwerverletzten sei am Samstag im Krankenhaus gestorben, teilte ein Polizeisprecher mit. Acht weitere Menschen sind schwer oder schwerst verletzt.

Auf der Bundesstraße 210 war am Freitag ein Auto mit drei Insassen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte der Wagen in ein entgegenkommendes Auto, in dem vier Menschen saßen. Ein ebenfalls mit vier Insassen besetzter Wagen krachte dann in das Unfallauto.

Zwei Insassen der frontal zusammengestoßenen Wagen starben noch an der Unfallstelle, eine Frau und ein Mann. Die anderen Unfallopfer wurden in verschiedene Kliniken gebracht. Am Samstag starb dort ein männlicher Insasse aus dem im Gegenverkehr gerammten Auto.

Gegen den schwerstverletzten 59 Jahre alten Unfallverursacher wurde noch am Freitag ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, sein Führerschein beschlagnahmt. Die Bundesstraße blieb stundenlang gesperrt. Im Einsatz waren nach Angaben des Sprechers rund 70 Helfer und insgesamt drei Hubschrauber, zwei für die Rettungsdienste und einer der Polizei.