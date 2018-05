Großeinsatz: In der Graftlage südlich von Diepholz brannte auf einem ehemaligen Bauernhof Holzschreddergut. Foto: Nordwestmedia-TV

Diepholz. Großeinsatz für die Feuerwehren in und um Diepholz: Am Freitagabend war In der Graftlage zwischen Diepholz und Dümmer gegen 19.15 Uhr auf einem ehemaligen Bauernhof Holzschreddergut in Brand geraten.