Leer. Beamte der Bundespolizei haben am Freitagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 24-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. Der Mann hatte sich zuvor auf der Autobahn 31 eine rasante Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen geliefert. Für ihn gab es gleich mehrere Gründe sich nicht erwischen zu lassen.

Wie die Bundespolizei berichtet, reiste der 24-Jährige aus dem Landkreis Aurich in Ostfriesland gegen 14:40 Uhr in einem PKW über die Autobahn 280 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Die Bundespolizei wollte das Auto auf dem Autobahnrastplatz "Rheiderland" stoppen und überprüfen.

Allerdings missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen sowie das eingeschaltete Blaulicht der Beamten und flüchtete stattdessen mit stark mit überhöhter Geschwindigkeit. Er versuchte den Beamten in Richtung Emden davonzufahren.

Auf seiner Flucht über die Autobahn 31 fuhr der 24-Jährige teilweise über 200 Kilometer pro Stunde. Dabei gefährdete er auch andere Verkehrsteilnehmer. So raste er auch durch den Emstunnel, bis er schließlich zwischen der Ausfahrt Leer-Nord und dem Autobahndreieck Leer in einer Baustelle abbremsen musste. Dort konnte das Fahrzeug gestoppt werden, der Fahrer wurde von den Bundespolizisten aus dem Auto geholt. Damit endete der Schmuggelversuch des 24-jährigen Deutschen, er wurde festgenommen.

In dem Auto des Mannes fanden die Beamten einen großen Plastikbeutel mit rund 3,2 Kilogramm Marihuana. Damit lässt sich im Straßenhandel ein Verkaufspreis von ca. 32.000 Euro erzielen. Ersten Ermittlungen zufolge besitzt der Drogenschmuggler außerdem keine Fahrerlaubnis. Die Autokennzeichen gehörten auch nicht zu dem Auto, der Wagen ist stillgelegt.

Das beschlagnahmte Rauschgift und der 24-Jährige wurden an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen, am Dienstsitz in Nordhorn übergeben. Dort wird abschließend wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Drogenkurier ermittelt.