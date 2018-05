Osnabrück. In ein paar Tagen – am 1. Juni 2018 – ist meteorologischer Sommeranfang. Doch ist auch das Wetter in der Region Osnabrück, dem Emsland und Delmenhorst sommerlich?

Die Aussichten sind super – zumindest, wenn man Wärme mag: Sowohl am Freitag als auch am Wochenende erwartet uns laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) viel Sonne. Am Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 27 Grad. Lediglich im südlichen Emsland könnten sich dichtere Wolken vor die Sonne schieben. Von Regen soll die Region jedoch verschont bleiben, was Pollenallergiker weniger freuen dürfte. „Schauer kommen eher Richtung NRW runter“, sagt der DWD-Sprecher. (Weiterlesen: Sommeranfang 2018: Wann findet die Sommersonnenwende statt?)

Wird 30-Grad-Marke geknackt?

Am Samstag wird es noch wärmer: Dann kann im südlichen Emsland die 30-Grad-Marke geknackt werden. Richtung Bremen könnte es ein, zwei Grad kühler bleiben. Der Sonntag wird ähnlich. Die Temperaturen sind bei 27 bis 28 Grad zwar etwas niedriger, „aber immer noch sommerlich warm“. (Weiterlesen: Gefahr von Waldbränden in Niedersachsen steigt weiter)

Und auch in der kommenden Woche geht es erst mal noch so weiter. Allerdings wird die Luft dann feuchter und drückender. Am Mittwoch könnten dann möglicherweise wieder Gewitter aufziehen, die dann auch etwas kräftiger ausfallen würden.