Osnabrück/Vechta. Die niedersächsische Pflegekammer nimmt langsam Gestalt an – gegen den Widerstand von Gewerkschaften, Unternehmerverbänden und vielen künftigen Mitglieder. Die neue Koalition aus SPD und CDU lässt das Projekt vorerst laufen.

Die Kammer soll als Berufsvertretung der Pflegekräfte in Niedersachsen die Qualität der Pflege sichern und sich um die Belange der Arbeitnehmer kümmern. Kritiker bezeichnen sie als wirkungsloses Bürokratiemonster. Mitten in diesem Spannungsfeld arbeitet die gelernte Kinderkrankenpflegerin Katrin Havers. Ihre Jobbezeichnung klingt sperrig: „Vorsitzende des Vorstandes des Errichtungsausschusses“. Der komplizierte Name kommt daher, dass Katrin Havers noch keinem gewählten Gremium vorsteht. Der Ausschuss ist vom Ministerium bestellt und soll in erster Linie ein Büro aufbauen, Mitglieder registrieren und die Wahlen für die Kammer organisieren. Katrin Havers` Job beinhaltet aber auch noch eine weitere Aufgabe, die nicht im Gesetz steht: Sie muss die künftigen Mitglieder überzeugen.

1500 Beschwerden

Jetzt, kurz vor der ersten Wahl, sträuben sich viele Pflegekräfte gegen die Zwangsmitgliedschaft, die ein entsprechendes Gesetz vorschreibt. Über 50.000 Pflegekräfte seien mittlerweile registriert, sagt Katrin Havers. Etwa die Hälfte der potenziellen Mitglieder hält sich jedoch zurück. Viele protestieren: Rund 1500 Beschwerden gingen allein in der neuen Geschäftsstelle ein. „Ich verstehe, dass die Kollegen kritisch sind“, sagt Havers. „Wir können im Moment überhaupt nichts zur inhaltlichen Arbeit der Kammer sagen, denn die inhaltliche Ausgestaltung der im Gesetz definierten Aufgaben wird die gewählte Kammerversammlung übernehmen. Dadurch entsteht nach außen für manche der Eindruck, dass wir nicht sagen wollen, was wir tun werden.“

Mitgliedsbeitrag wird noch festgelegt

Der größte Kritikpunkt betrifft den Mitgliedsbeitrag. Der könnte bei rund 100 Euro jährlich für Vollzeitkräfte liegen. Fest steht das noch nicht. „Die Beitragsordnung ist noch nicht verabschiedet“, sagt Havers. „Das ist kein einfacher Prozess, weil es auch innerhalb des Errichtungsausschusses unterschiedliche Haltungen dazu gibt. Wir wollen einen sozialverträglichen, gerechten und stabilen Beitrag, der nicht innerhalb kürzester Zeit wieder angepasst werden muss.“ Bis zum 20. Juni soll er feststehen.

Müssen Mitglieder, die zur Registrierung verpflichtet sind, sich aber weigern, dann mit Strafzahlungen rechnen? Das Gesetz lässt Zwangsgelder bis zu einer Höhe von 2500 Euro zu. Katrin Havers ist zurückhaltend: „Das Pflegekammergesetz sieht vor, dass Aufforderungsbescheide erlassen werden. Bei den Arbeitgebern sind wir sehr konsequent vorgegangen. Bei den Mitgliedern haben wir es bewusst anders gehandhabt. Wir lassen hier einen großen, zeitlichen Spielraum für die Registrierung. Wir wollen, dass erst einmal eine Vertrauensbasis entsteht.“ Auch bei den Arbeitgebern sei man unter den laut Gesetz möglichen maximalen Zwangsgeldern geblieben. Havers fügt jedoch hinzu: „In letzter Instanz werden wir gegenüber Mitgliedern, die sich gar nicht melden, einen Aufforderungsbescheid erlassen. Es ist schließlich unfair, wenn ein Teil der Mitglieder zahlt und ein anderer nicht.“

Kritik von Verdi

Arbeitnehmervertreter stellen weiter den Sinn der Kammer in Frage. Verdi-Landesleiter Detlef Ahting sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir bleiben dabei: Eine Pflegekammer löst kein Problem in der Pflege.“ Es brauche vielmehr eine Verbesserung bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen. „Die verpflichtende Mitgliedschaft der examinierten Pflegekräfte in einer Pflegekammer ist ein eklatanter Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Koalitions- und Berufsfreiheit.“ Legitim wäre das nur dann, wenn die Vorteile der Mitgliedschaft überwögen. Das sei bei der Pflegekammer nicht ersichtlich. „Grotesk ist, dass mit der Pflegekammer keine neuen Rechte der Pflegenden begründet werden, wohl aber eine Reihe von neuen Pflichten.“ Ahting verweist auf die Meldepflicht und mögliche neue Fortbildungen, sieht es am Ende aber pragmatisch: „Gleichwohl wird die Pflegekammer jetzt Realität. Deshalb werden wir in den Kontrollgremien aktiv daran mitwirken, das Beste aus der Situation zu machen.“ Auch Verdi-Mitglieder würden sich zur Wahl stellen.

Pflegekammer-Chefin: „Stellen Versorgung sicher“

Katrin Havers verweist dagegen auf den Auftrag der Pflegekammer: „Wir haben die Versorgung pflegebedürftiger Menschen sicher zu stellen und sie vor unsachgemäßer Pflege zu schützen. Darauf können wir Einfluss nehmen, indem wir selbst Konzepte dazu entwickeln. Da geht es zum Beispiel um ethische Standards, Gestaltung von Weiterbildungen und Qualitätskriterien.“

Die Vorsitzende des Errichtungsausschusses hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung, wenn ab dem 13. Juni die Briefwahl zur ersten Kammerversammlung beginnt. „Wenn innerhalb unserer Berufsgruppe eine Idee von Selbstverwaltung entstanden ist, können wir auch besser nach außen wirken und wirklich etwas verändern“, sagt Havers.

Vorläufig haben sich 206 Kandidaten nun für die Wahl aufstellen lassen. Am 2. Juli sollen die Ergebnisse vorliegen. Dann beginnt die inhaltliche Arbeit. Ob die Pflegekammer ihre Mitglieder auf Dauer überzeugen kann und ob sie unter einer rot-schwarzen Koalition überhaupt Bestand hat, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. In zwei Jahren will die Landesregierung jedenfalls die Wirkung der Pflegekammer überprüfen.