Hannover. Durchbruch in den Verhandlungen um die kostenfreie Kita. Land und Kommunen haben sich am späten Mittwochabend auf einen Kompromiss geeinigt.

Die rot-schwarze Landesregierung und Niedersachsens Kommunalverbände haben sich auf die Finanzierung des gebührenfreien Kindergartens geeinigt. Das erfuhr unsere Redaktion aus Verhandlungskreisen. Am Mittwochabend nach 23 Uhr stand das Paket, welches einen Umfang von 328 Millionen Euro haben soll. Wie genau der Kompromiss aussieht, will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am heutigen Donnerstagnachmittag in Hannover der Presse vorstellen. Der Kindergartenbesuch in Niedersachsen soll ab 1. August für Eltern kostenlos werden.