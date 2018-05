Die neue Welt der Extremisten

Die Zahlen des Verfassungsschutzberichts 2017 beinhalten wenig Neues. Das täuscht über den Wandel der Extremistenszenen hinweg.

Der Extremismus ist stärker im Wandel als es der neue Verfassungsschutzbericht des Landes nahelegt. Wer die knapp 200 Seiten durchblättert, findet in weiten Teilen eine vermeintlich wohlgeordnete Extremismus-Welt vor. Die Zahlen der vom Geheimdienst gezählten Rechtsextremisten und Reichsbürger, Linksautonome und PKK-Anhänger sind im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil. Und selbst der erneute drastische Anstieg der Islamistenzahl gehört seit einigen Jahren schon zur traurigen Routine.

Doch der Eindruck täuscht: Der Extremismus hat sich stark verändert. Die Abkehr von festen Strukturen und die Entdeckung des Internets als Rekrutierungsraum erschweren die Beobachtung und ebnen den Einstieg in die Welt der Demokratieverächter. Wer rechtsextreme Weltbilder verbreiten will, muss längst nicht mehr den NPD-Kameradschaftsabend im Kneipen-Hinterzimmer abwarten, sondern kann seinen Hass oft folgenlos in Internet-Netzwerken abkippen. Angehende Salafisten werden nicht mehr nur in Moscheen, sondern am Handy oder in Privatwohnungen radikalisiert.

Der Geheimdienst muss sich darauf einstellen. Doch eine totale Kontrolle extremistischer Auswüchse bleibt in einem freiheitlichen Land Illusion. Das Risiko bleibt groß – trotz der wohlgeordneten Zahlen im Verfassungsschutzbericht.