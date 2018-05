Hannover. Die salafistische Szene in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde.

Trotz Aussteigerprogramm und des Verbots eines Moscheevereins in Hildesheim ist die Zahl der Salafisten in Niedersachsen erneut stark angestiegen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, den Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Verfassungsschutzchefin Maren Brandenburger am Mittwoch in Hannover zuerst dem Innenausschuss des Landtags und anschließend Journalisten vorstellten.

Zunahme von 25 Przent

Demnach zählte der Geheimdienst im vergangenen Jahr 850Salafisten in Niedersachsen. Das sind etwa 25Prozent mehr als noch 2016 (680). Inzwischen gehen die Sicherheitsbehörden von 880 Muslimen mit dieser radikalen Ausrichtung im Land aus. Zum Vergleich: 2011 hatten die Behörden noch 275 Salafisten gezählt. Zusammen mit anderen Gruppierungen schätzen die Behörden das Islamismus-Potenzial in Niedersachsen im Jahr 2017 auf 1425 Personen (Vorjahr: 1185)

Bislang zwei Aussteiger

Sehr erfolgreich sei das 2016 gestartete Aussteigerprogramm für Islamisten angelaufen, das bereits 36 Betroffene betreut habe, sagte Brandenburger. „Jeder Einzelfall ist das Aussteigerprogramm wert“, erklärte sie. Tatsächlich ausgestiegen sind über das Programm bislang aber lediglich zwei Personen, fünf weitere seien derzeit noch in der Beratung. Trotzdem gibt sich die Behörde zufrieden. Der Ausstieg aus einer extremistischen Szene sei oft ein langwieriger Prozess, begründete dies ein Behördensprecher.

FDP: Innenminister ratlos

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag, Stefan Birkner, warf Pistorius vor, bislang kein Rezept gegen den Salafismus im Land zu haben. „Die Szene wächst stetig weiter und der Innenminister steht dem recht ratlos gegenüber“, sagte Birkner. Anders als der Islamismus sind viele andere beobachtete Szenen in Niedersachsen laut Verfassungsschutzbericht stabil: So wird die Zahl der Rechtsextremisten für 2017 ebenso wie 2016 auf 600 Personen geschätzt. Lediglich im Hamburger Umland, im Bereich Emsland/Osnabrück, der Lüneburger Heide und im Nordharz seien kontinuierliche Aktivitäten zu verzeichnen.

Grenzen verwischen

Allerdings sieht Innenminister Pistorius darin keinen Grund zur Entwarnung. „Die Grenzen zwischen Extremismus und Populismus verwischen zusehends“, sagte der SPD-Politiker. Damit öffne sich eine Tür für extremistische Gedanken „in die Mitte der Gesellschaft“, warnte Pistorius. Eine Beobachtung der rechtspopulistischen AfD als „Gesamtpartei“ lehnte der Minister ab. Er könne nicht feststellen, „dass die AfD insgesamt verfassungsfeindlich sei“. Rechtsextremistische Einzelpersonen könnten allerdings durchaus beobachtet werden, wenn sie „zufällig“ auch in der AfD-Mitglied seien, sagte Brandenburger.

Die linksextreme Szene ist lauf Verfassungsschutz 2017 leicht von 625 auf 640 Personen gewachsen. Nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg schätzen die Sicherheitsbehörden die Hemmschwelle zur Gewalt hier als sehr niedrig ein. Der Aufmarsch von Autonomen am Wochenende vor einem Haus eines Polizisten in Hitzacker bezeichnete Pistorius erneut als absolut inakzeptabel. Allerdings werde der Vorfall nicht zu einer komplett neuen Bewertung der linksautonomen Szene führen, sagte er.