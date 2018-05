Nordhorn. Dank der Nachbarn ist in Nordhorn eine junge Familie aus einer brennenden Wohnung gerettet worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach in der Küche der Wohnung ein Feuer aus. Die Nachbarn bemerkten den Brand am Dienstag und verständigten die Feuerwehr. Weil die junge Mutter und ihre Kinder die verschlossene Wohnung nicht verlassen konnten, brachen die Nachbarn auch die Tür auf und retteten die Familie. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Wahrscheinliche Brandursache war ein vergessener Kochtopf auf dem Herd.