Serie geht weiter: 14 Autos in Wolfsburg mit Klebstoff beschädigt

Die Polizei hofft auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten. Symbolfoto: Michael Gründel

Wolfsburg. Eine Serie von Autobeschädigungen in Wolfsburg geht weiter: Vierzehn Fahrzeuge sind in der Nacht zum Pfingstsonntag im Stadtteil Detmerode mit flüssigem, schnell aushärtendem Klebstoff beschädigt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.