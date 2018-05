Hemmingen/Barßel. Falsche Polizisten haben einen Rentner in Hemmingen bei Hannover um Ersparnisse in Höhe von 99.000 Euro gebracht.

Ein Betrüger gab sich am Telefon als Kriminaloberkommissar Bach aus und bat den 80-Jährigen um das Abheben einer großen Geldsumme, weil Bankmitarbeiter angeblich Falschgeld in Umlauf brächten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Rentner befolgte die Anweisung und übergab 55.000 Euro an einen angeblichen Kollegen des Anrufers, der ihn noch am gleichen Tag aufforderte, knapp 44.000 Euro auf ein Konto in der Türkei zu überweisen. Als der Rentner sein Geld nicht wie versprochen zurückerhielt ging er zur echten Polizei und erstattete Anzeige.

Unterdessen verhinderte eine Bankmitarbeiterin in Barßel im Kreis Cloppenburg, dass Betrüger eine 90-Jährige vollkommen ausplünderten. Unter Vortäuschung einer angeblichen Notlage hatten zwei Männer die alte Dame bereits zum Abheben einer fünfstelligen Summe bewegt. Als die Frau dann am Donnerstag erneut einen großen Geldbetrag abheben wollte, wurde die Bankmitarbeiterin misstrauisch und alarmierte die Polizei. Der Verdacht bestätigte sich. In der Nähe der Bank nahmen die Fahnder einen 39-Jährigen aus dem niederrheinischen Krefeld fest. Gegen ihn wird wegen Betrugs ermittelt. Wo das ergaunerte Geld geblieben ist, will die Polizei noch klären.