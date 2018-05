Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter. Allerdings gilt diese Warnung erst einmal nur für den Süden und Westen der Republik.

Hagel und Strakregen gepaart mit Gewittern: In Baden-Württemberg und den südlichen Teilen von Nordrhein-Westfalen kann es ab Dienstagmittag sehr ungemütlich werden, sagt Meteorologe Jürgen Püschel vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

„In der Region Osnabrück und dem Emsland hingegen besteht an diesem Dienstag nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Regen oder gar Gewitter.“ Ähnlich sieht es am Mittwoch aus: Wenn, dann komme es nur zu kurzen Schauern, so Meteorologe Püschel.

Im Laufe der Woche wird es in Niedersachsen jedoch immer wärmer und schwüler. „Ab Donnerstagabend und besonders am Freitag steigt die Wahrscheinlichkeit für stärkere Gewitter und Regenschauer dann auch in Niedersachsen.“