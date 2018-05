pm/nibu Oldenburg. Auf der Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Leer ist es am Samstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Regionalbahn gekommen. Die Insassen konnten das Auto noch rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 11.50 Uhr am Bahnübergang Burnhörn. Wie die Polizei mitteilt, ist der Bahnübergang derzeit aufgrund von Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Schranke senkt sich auf die Motorhaube

Ein Mitarbeiter der ausführenden Firma wollte den Übergang mit seinem Auto überqueren. Nachdem er auf den Übergang gefahren war, stieg er aus, um eine Absperrung zurückzuschieben. In diesem Moment senkte sich die Halbschranke auf seine Motorhaube. Seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, verließ sofort das Auto. Obwohl er sofort bremste, konnte der Zugführer einen Zusammenstoß mit dem Heck des Autos nicht mehr verhindern.

Fahrgäste fahren mit Bussen weiter

Am Zug, am Auto und an der Schrankenanlage entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von 50.000 Euro. Der Zug konnte nach kurzer Zeit seine Fahrt bis in den Bahnhof Ocholt fortsetzen. Die Bahnstrecke blieb bis 14 Uhr gesperrt. Die etwa 700 Fahrgäste aus dem Regionalexpress wurde mit Bussen weiterbefördert.