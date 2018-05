Feuerwehr muss Mann in Braunschweig von Fenstersims retten MEC öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Braunschweig. Einen leichtsinnigen Menschen, der über die Hausfassade in seine Wohnung gelangen wollte, hat die Feuerwehr am Freitag in Braunschweig retten müssen.