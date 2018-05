Feuerwehrleute in Niedersachsen dürfen bis 67 Jahre löschen MEC öffnen

Die Altersgrenze für aktive Feuerwehrleute in Niedersachsen wird von 63 auf 67 Jahre angehoben. Archivfoto: Jörn Martens

Hannover. Die Altersgrenze für aktive Feuerwehrleute in Niedersachsen wird von 63 auf 67 Jahre angehoben. Der Landtag hat am Mittwoch in Hannover der entsprechenden Anpassung des Brandschutzgesetzes zugestimmt.