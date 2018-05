Hannover. Nimmt die Landwirtschaftskammer die Düngebehörde an die Kandare? Die Grünen beklagen einen Chefwechsel und einen Maulkorberlass und fordern Aufklärung. Das Land hält sich bedeckt.

Niedersachsens Agrarministerium zieht bei der Düngebehörde offenbar die Zügel an: Die Landwirtschaftskammer (LWK) in Oldenburg, bei der die Düngerechtsexperten angesiedelt sind, sucht derzeit nach einem Nachfolger des Leiters Franz Jansen-Minßen, der offenbar wenige Monate vor Erreichen der Altersgrenze in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden soll.

Maulkorb für Mitarbeiter

Zudem macht in der Behörde, die die Umsetzung des neuen Düngerechts in Niedersachsen überwachen soll, ein Maulkorberlass die Runde: Demnach sollen Mitarbeiter der Düngebehörde und der Prüfdienste keine Vorträge mehr vor Landwirten halten, heißt es in einer unserer Redaktion vorliegenden internen Mail. LWK-Präsident Gerhard Schwetje habe in einer Besprechung „unmissverständlich klargemacht, dass Vorträge vor Landwirten zum Thema Düngerecht, Düngemittelverordnung, Nährstoffkreislauf [...]“ nur noch durch Mitarbeiter des Landwirtschafts-Geschäftsbereichs der LWK und ihrer Bezirksstellen durchgeführt werden dürfen.

Nachfragen unserer Redaktion wollte Jansen-Minßen am Dienstag nicht beantworten. Auch nahm er keine Stellung zu dem Gerücht, er habe aus Verärgerung über das Vorgehen eine eigentlich geplante Abschiedsfeier abgesagt. Jansen-Minßen verwies auf die Landwirtschaftskammer, die für die Suche nach seinem Nachfolger zuständig sei. Die Landwirtschaftskammer verwies auf das Landwirtschaftsministerium von Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Das wollte Nachfragen unserer Redaktion allerdings ausdrücklich nicht beantworten.

Ministerium schweigt bis Donnerstag

Grund: Am Donnerstag, 17. Mai, sei dies auf Anfrage der Grünen sowieso Thema im Landtag, dem wolle man nicht vorgreifen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Davor wolle man aus Respekt vor dem Parlament nichts sagen. Die Grünen sehen in dem Vorgehen des Ministeriums eine Entmachtung der erst Anfang 2017 eingerichteten Kontrollbehörde. Die soll angesichts der massiven Gülleprobleme in Niedersachsen und einer verschärften Bundesgesetzgebung die Landwirtschaft kontrollieren. Nun aber übernehme die Landwirtschaft die Kontrolle über die Kontrolleure, fürchtet die Opposition. So seien bei den Vorstellungsgesprächen für die Nachfolge von Janssen-Minßen auch drei Kreisbauern zugegen gewesen, berichtet die agrarpolitische Sprecherin der Grünen, Miriam Staudte.

„Die Kreislandwirte scheinen sich selbst aussuchen zu dürfen, wer sie kontrolliert“, mutmaßt die Grünen-Politikerin. Die Fraktion vermutet, dass das Landvolk Einfluss auf die Stellenbesetzungen der Düngebehörde genommen hat. Zudem sei es seltsam, dass der gewählte LWK-Präsident Weisungen an Mitarbeiter der Düngebehörde ausgebe. Darüber verlange man im Landtag Aufklärung.