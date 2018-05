Oldenburg. American Football: Das ist ein Sport für harte Kerle. Falsch gedacht, auch Frauen behaupten sich in der ruppigen und taktischen Sportart. Ein Besuch bei der Damenmannschaft Oldenburg Outlaws Coyotes und ein kleiner Selbstversuch auf dem Feld.

Es geht natürlich um einen Ball, auch wenn er nicht rund ist. Und so viele Punkte wie möglich. So weit, so klar, und sogar ich habe trotz meiner generellen Ahnungslosigkeit, was American Football angeht, mitbekommen, dass in Deutschland immer mehr Menschen nachts vor den Fernsehern sitzen, um zu sehen, wie der Superbowl ausgeht. Mehr weiß ich aber nicht, deshalb stehe ich mit den Oldenburg Outlaws Coyotes am Montagabend auf dem Platz. Ich trage den Helm des Quarterbacks, dicke Schulterpolster und frage mich: Was mache ich hier bloß?











Am Anfang versuche ich vor allem, nicht im Weg zu stehen. Obwohl ich mich selbst als Hindernis empfinde, gibt mir das Team während des Trainings nie das Gefühl, hinderlich zu sein. Die Spielerinnen sind jederzeit hilfsbereit, versuchen, auf mich aufzupassen, und erklären mir, was ich tun muss. Sie nehmen mich an die Hand, obwohl eine leichte Aufregung bei ihnen und den Trainern zu spüren ist: Immerhin ist am kommenden Wochenende ihr erstes Spiel in der 2. Bundesliga. Diese Bundesliga wurde 2008 gegründet, die erste Footballliga für Frauen gab es in Deutschland bereits 1990. Die 2. Bundesliga mit 18 Teams in der aktuellen Saison soll die Teams langsam an einen regelmäßigen Spielbetrieb heranführen. Die 1. und die 2. Damenbundesliga sind jeweils in eine Nord- und eine Südgruppe aufgeteilt. In der Gruppe Nord spielen die Oldenburg Outlaws Coyotes gegen vier weitere Damenmannschaften. Zum Vergleich: Auch bei den Herren gibt es zwei Bundesligen, aber auch noch einige Regionalligen.

Das erste Mal sollen die Oldenburgerinnen am Samstag also gegen ein erfahrenes Team antreten. Da ist jetzt jede Trainingseinheit wichtig. Auch die andere Anfängerin, die wie ich heute zum Ausprobieren dabei ist, wird mit eingebunden. Es ist gleich von Beginn an spürbar:





"Wir sind eine große Familie." Kim Heidenscher, Vizepräsidentin der Damen





Den Blick fest auf die Spielerin vor mir gerichtet, viele Fragen im Kopf: Wo wird sie hinlaufen? Was wird sie tun? Und vor allem: Wie soll ich sie aufhalten? Ein bisschen breiter soll ich stehen, rät mir meine Teamkollegin, um einen festeren Stand zu haben. Um nicht gleich umgerannt zu werden. Wir gehen in die Hocke und warten auf das Kommando unseres Quarterbacks: Bei „Hut“ geht es los, wir rennen in das gegnerische Team und versuchen, die Gegnerinnen aufzuhalten. Das soll dem Quarterback Zeit geben, sich mit dem Ball in das gegnerische Feld zu begeben.









Offense, Defense, Quarterback, Receiver, Huddle, Snap: Ich verstehe nichts. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn Michael Landes erklärt mir genau, was ich tun soll, nachdem alle anderen eingewiesen wurden. Landes gehört zum Trainerstab der Damenmannschaft, Mike Schuhmacher ist der Head Coach, der oberste in der Trainerhierarchie. Schuhmacher steht während des Trainings am Rand des Spielfeldes und begutachtet Offense und Defense. In der Pause erklärt er ihnen, was besser laufen muss.













Michael Landes ruft die Offense nach jedem Spielzug zum Huddle zusammen, einer Beratungsrunde, in der über den nächsten Spielzug entschieden wird. Dabei stehen wir alle eng beieinander, die Gegner sollen nichts von unserem nächsten Zug mitbekommen.









Ich werde rechts vorne positioniert, meine Aufgabe klingt simpel: Jede Gegnerin, die vor mir auftaucht, daran hindern, dass sie an mir vorbei läuft. Doch meine Kontrahentin hat es in sich und lässt sich nicht überrumpeln. Zum Wegschieben komme ich gar nicht. Zwar wird im Training schon Rücksicht genommen, erzählt Kim Heidenscher, doch es geht trotzdem zur Sache, auch wenn natürlich darauf aufgepasst wird, dass sich niemand ernsthaft verletzt. Wer von der Gegnerin gepackt wird, muss vollen Körpereinsatz zeigen, um sich zu behaupten.

Ein paar blaue Flecken nehme ich als Souvenir mit. Das Training soll auf die harte Gangart im Spiel vorbereiten. Verletzungen sind im American Football gang und gäbe. Doch sich im Training zu verletzen, das muss nicht sein, so Heidenscher. Ohnehin gibt es Regeln, was man darf und was nicht. Niemals jemanden von hinten überrumpeln, das lerne ich mit als erstes.









Nicht nur auf dem Feld brauche ich Hilfe, auch beim An- und Ausziehen des Helms und der Schulterpolster. Immerhin gibt es was zum An- und Ausziehen. In den USA sind die Frauen beim American Football anders gekleidet, eher wie beim Beachvolleyball in knappen Höschen und Bustiers. Das ist nicht nur ziemlich unpraktisch, sondern auch ein sexistisches Klischee: Da betreiben Frauen schon einen Sport für „harte Kerle“ und dürfen dann doch nur in knapper Kleidung auf den Platz. Doch auch beim „Lingerie“-Football (englisch für Unterwäsche) gibt es Helm und Schulterpolster, zimperlich gehen die Frauen nicht miteinander um.





„Da wird keine Rücksicht genommen, sie gehen trotzdem auf Vollkontakt“. Kim Heidenscher, Vizepräsidentin der Damen





In Deutschland hingegen spielen die Frauen in der gleichen Kleidung wie die Männer und nicht in Unterwäsche. „Das machen wir hier nicht. In Deutschland ist alles vorgeschrieben, was man anziehen muss, von der Kleidung bis zur Schutzausrüstung“, sagt die Vizepräsidentin. In Amerika ist die knappe Bekleidung „wohl eher was für’s Auge“.













Die 30 Spielerinnen des Kaders sind zwischen 16 und 46 Jahre alt, körperliche Voraussetzungen für den Sport gibt es hier nicht. Das ist das Gute beim Football: Für jede Fähigkeit gibt es eine Position. Eine Ballsportart, bei der man nicht in Kontakt mit dem Ball kommen muss, wenn man nicht so gut fangen oder werfen kann. „Ob klein, groß, dick oder dünn: Für jede Frau finden wir eine Position“, so Kim Heidenscher. Und wer sein Dasein bisher vor allem auf der Couch gefristet hat, kann trotzdem mitmachen: Die Ausdauer wird nach und nach aufgebaut und muss nicht von vornherein vorhanden sein.









Der erste Spielzug ist schnell vorbei, meine Ratlosigkeit hat sich in Staunen verwandelt. „Du bist stehengeblieben, super! Hast Du Samstag Zeit?“ Ob Spaß oder ernstgemeintes Angebot: Das Lob motiviert. Aber so richtig an meine Gegnerin traue ich mich nicht ran. Zumal sie sehr schnell ist: Kaum habe ich ihr ans Trikot gefasst, ist sie an mir vorbei. Verwirrt schaue ich, was die anderen machen. Soll ich ihr hinterher laufen? Bevor ich mich zu irgendwas entschließen kann, ist der Spielzug vorbei. Wie behalten die anderen hier den Überblick?









Der Coach nimmt mich raus und zeigt mir, wie das Spiel aus seiner Warte aussieht: Die Spielerinnen laufen auf Befehl aufeinander zu, die Offense versucht zu blocken, die Defense, durch die Blockade hindurch und an den Quarterback ranzukommen. Der Quarterback wiederum will mit dem Ball die Defense umlaufen, ihn ins gegnerische Spielfeld bringen und Punkte machen. Der Coach sagt zwar vorher an, welche Taktik eingesetzt wird, um zu punkten, aber sobald der Spielzug beginnt, muss jede Spielerin auf das Geschehen reagieren.





„Es ist wichtig, die gegnerische Mannschaft lesen zu können, zu erkennen, was sie vorhaben.“ Vizepräsidentin Kim Heidenscher





Deshalb kommt man ums Lernen der Begriffe und Taktiken nicht herum. „Es ist kein einfacher Sport“, sagt Heidenscher. Sie stand zwar selbst noch nicht auf dem Spielfeld, ist aber bereits seit Kindesbeinen mit dem Sport in Kontakt. In den USA geboren und als Säugling nach Deutschland gekommen, hat sie mit ihren Eltern die amerikanischen Spiele gesehen, sofern sie übertragen wurden. Als Vizepräsidentin der Coyotes ist sie für die Organisation zuständig, zum Beispiel für die Anträge, um in der 2. Bundesliga zugelassen zu werden. Ihr Mann Elmar Heidenscher spielt für die Herren der Oldenburg Outlaws und hat die Mannschaft vor vier Jahren wieder mit aufgebaut, nachdem es eine Spielpause gab.

Arbeit, Familie und Football miteinander vereinen ist eine Herausforderung

Eine Herausforderung für Kim Heidenscher und ihren Mann ist es vor allem, die Kinder, ihre Arbeit und den Football unter einen Hut zu bekommen. Kim Heidenscher ist Erzieherin, ihr Mann ist als Ausbilder beim Rettungsdienst tätig – zwei Vollzeitjobs und abends beziehungsweise am Wochenende kommt dann noch der Football hinzu. Für das erste Spiel der Damen in der 2. Bundesliga bleibt Elmar Heidenscher bei den Kindern, am Tag darauf ist Kim Heidenscher mit Babysitten dran, dann steht ihr Mann auf dem Platz. Dieses zeitfüllende Hobby macht es auch für einige Spielerinnen nicht leicht, es unterzubringen. „Seit etwa zwei Jahren gibt es die Damenmannschaft“, erzählt Kim Heidenscher. In der Zeit gab es natürlich die ein oder andere Spielerin, die Football letztlich nicht mit Beruf und Familie vereinen konnte. Aber die meisten sind geblieben. „Wer einmal mit Football infiziert wurde, hört so schnell nicht mehr damit auf“, sagt Heidenscher lachend.









Der nächste Spielzug. Bäng! Als unsere Köpfe aneinanderstoßen, dröhnt es in meinem Helm. Ich bin überrascht von der Wucht des Aufpralls, passiert ist mir aber nichts. Allerdings spüre ich langsam Wut auf meine Gegnerin. Wenn sie mich so angeht, dann kenne ich auch keine Gnade mehr! Gut, meine Gedanken sind zielgerichteter als mein körperlicher Angriff, aber so ganz langsam läuft es. Und ich spüre es: den Teamgeist. Die Aufregung vor jedem Spielzug. Den Ehrgeiz, alles richtig zu machen. Kurz: die Faszination des American Football. Und das, obwohl ich nie etwas für Mannschaftssport übrig hatte.









Schneller als mir lieb ist, geht meine erste Trainingsstunde vorbei. Ich bin doch gerade erst warm geworden, falle kaum noch über meine Füße und verstehe langsam, was der Trainer mir sagt! Als die Sonne untergeht, nehme ich den Helm ab und merke da erst, wie ich ins Schwitzen gekommen bin. Doch nicht nur mein Körper wurde gefordert, auch mein Kopf brummt vor lauter unbekannten Begriffen und taktischen Zügen. Der Quarterback freut sich, den Helm zurückzubekommen, ich bin ein wenig melancholisch, ihn abgeben zu müssen. Ob ich infiziert wurde? Ja, das kann man so sagen.









Während ich in den nächsten Tagen meinen Muskelkater auskuriere, sind die Damen fleißig beim Training, verlieren aber leider ihr erstes Spiel in der 2. Bundesliga. Doch ihr Kampfgeist ist ungebrochen, die Saison hat ja auch gerade erst angefangen. Wer die Oldenburger Outlaws in Aktion sehen möchte, die Daten für die „Gamedays“ genannten Spieltage mit Rund-um-Sorglos-Programm (Hüpfburg, Kinderschminken, Kaffee, Donuts, Zuckerwatte) gibt es auf der Homepage: www.oldenburg-outlaws.de









Wer bei den Damen einmal mittrainieren will, ist jederzeit willkommen. Trainiert wird immer dienstags und freitags von 20 bis 22 Uhr im GVO Sportpark Osternburg in Oldenburg. Das Mindestalter für die Damenmannschaft ist 16 Jahre. Kontaktmöglichkeiten gibt es ebenfalls auf der Homepage der Oldenburg Outlaws Coyotes.