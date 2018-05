Hannover. Kurz vor der Entscheidung zu einem neuen Feiertag für Niedersachsen machen die Grünen einen Vorstoß: Statt einem kirchlichen soll es zwei weltliche geben.

Kurz vor der Landtagsdebatte um einen neuen Feiertag für Niedersachsen schlägt die Grünen-Fraktion überraschend zwei Termine vor. Demnach sollen sowohl der Frauentag am 8.März als auch der Europatag am 9. Mai zu gesetzlichen Feiertagen im Land werden.

Damit stellt sich die Oppositionspartei gegen die rot-schwarze Landesregierung, die mit dem Reformationstag am 31. Oktober einen evangelischen Feiertag vorschlägt. Am morgigen Mittwoch will die Landesregierung ihren Gesetzentwurf in den Landtag einbringen. Nach bisherigen Planungen soll der Feiertag noch im Juni, also vor der Sommerpause, vom Landtag beschlossen werden.

Zwar wollen SPD und CDU den Fraktionszwang für die Abstimmung freigeben, doch SPD-Ministerpräsident Stephan Weil und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) haben sich mehrfach klar für den Reformationstag ausgesprochen.

„Wir wollen die Debatte weiter öffnen“, begründete Fraktionschefin Anja Piel am Dienstag in Hannover den Vorstoß. Auch halte sie die Einführung von zwei Feiertagen für angemessen, denn damit würde Niedersachsen nur ins Mittelfeld der deutschen Bundesländer aufrücken: Derzeit hat Niedersachsen neun Feiertage, Spitzenreiter Bayern liegt bei 13 (in Augsburg sogar 14).