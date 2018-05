Bodenwerder. Erneut sind Diebe in ein Rathaus in Niedersachsen eingebrochen. Jüngster Tatort war Nörten-Hardenberg im Landkreis Northeim.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stiegen die Unbekannten am Wochenende durch ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein und durchwühlten wohl auf der Suche nach Bargeld Schubladen und Schränke in Büroräumen. Dieses Rathaus hatten Einbrecher bereits im April durchstöbert.

Ein Polizeisprecher sagte: „Die Rathaus-Einbrecher sind in der Regel auf der Suche nach Bargeld, zum Beispiel in Kaffeekassen.“ Viel zu holen gebe es in der Regel zwar nicht. Die meisten Rathäuser seien aber wie Kindergärten und Schulen nicht besonders gesichert. Auch müssten die Täter, anders als bei Privathäusern, nicht jederzeit mit Bewohnern rechnen.

In den vergangenen Monaten sind Ganoven in mehrere Rathäuser in Niedersachsen eingebrochen - unter anderem in Verden, Thedinghausen, Bodenwerder, Nienburg an der Weser, in Bad Fallingbostel und Rethem in der Heide sowie in Nordenham, Rieste bei Osnabrück und Sottrum im Kreis Rotenburg.