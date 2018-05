Die Steuereinnahmen in Niedersachsen werden im laufenden Jahr erneut deutlich steigen. Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa

Hannover. Die Steuereinnahmen in Niedersachsen werden im laufenden Jahr erneut deutlich steigen. Der Landeshaushalt könne für 2018 mit rund 27,6 Milliarden Euro Einnahmen rechnen, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) bei der Vorstellung der Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung am Montag in Hannover.