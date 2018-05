Osnabrück. Visionen für mehr Gerechtigkeit und ein starkes Europa: Bei der Bezirkskonferenz Weser-Ems („Wems“) in der Osnabrücker Hausbrauerei Rampendahl stellten die Jusos Inhalte und nicht Personen in den Vordergrund.

Einstimmig verabschiedeten die 30 Delegierten ein Arbeitsprogramm, das auch dazu dienen soll, als linker Jugend-, Mitglieds- und Richtungsverband die dynamische Erneuerung der Mutterpartei SPD in kritischer Solidarität mit progressiven inhaltlichen Konzepten voranzubringen, wie der gastgebende Unterbezirksvorsitzende Timo Spreen in seinem Grußwort betonte.

Schwerpunkte werden dabei auf mehr Mitbestimmung in Arbeit und Ausbildung, den sozial-ökologischen Umbau aller Wirtschaftsbereiche, die Einbeziehung aller Menschen in soziale Sicherungssysteme und die Digitalisierung des ländlichen Raums gelegt, in dem viele „Wemser“ beheimatet sind. Als Küstenbezirk gilt der maritimen Wirtschaft und dem Tourismus besonderes Augenmerk.

Männlich dominiert

Zudem soll die Vernetzung zu anderen Organisationen und Verbänden vorangetrieben werden, die politische Bildung in Form von Seminaren und Akademien gestärkt und mehr junge Frauen dazu bewegt werden, im – trotz feministischer Ausrichtung – immer noch männlich dominierten Verband aktiv zu werden. Auch ein klares Bekenntnis zur europäischen Idee und deren visionärer Mitgestaltung enthält das Programm. Statt heißer Luft wurden Luftballons mit Postkarten losgeschickt, auf denen die Empfänger den Jusos mitteilen können, was Europa für sie bedeutet.

Der Osnabrücker Europaparlamentarier Tiemo Wölken plädierte in einem Gastreferat dafür, das „Friedensprojekt Europa progressiv, sozial und digital“ gegen jene Nationalisten und Rechtskonservative zu verteidigen, die derzeit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie untergraben würden. Er sprach sich zudem für ein einheitliches europäisches Asylrecht und ein „faires Einwanderungsgesetz“ aus, für eine „andere“ Handelspolitik, die keine Fluchtursachen produziere und eine europäische Wirtschaftsregierung, die sich durch eine größere Steuergerechtigkeit finanziell von den Mitgliedsstaaten emanzipiert.

Mit beherztem „Glück auf“

Als neuer Bezirksvorsitzender wurde in Nachfolge von Sebastian Kunde der 23-jährige Auricher André Goldenstein gewählt, der sich in seiner Bewerbungsrede mit einem beherzten „Glück auf“ dafür stark machte, der „Krise des Kapitalismus“ und dem „neoliberalen Zeitgeist“ in einem „offenen und sozialen Europa“ linke Alternativen entgegenzusetzen. Einstimmig ins neue Präsidium gewählt wurden Ronja Elster, Daniel Schweer und Sabine Zimmermann. Ganz ohne Personen ging es dann also doch nicht.