Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat Berichte zurückgewiesen, nach denen sich das Land als Pilotstandort für die geplanten Ankerzentren angeboten hat. Die Pläne von Bundesinnenminister Seehofer seien viel zu nebulös, um sich dazu zu äußern.

Das Land Niedersachsen steht vorerst nicht für ein Pilot-Ankerzentrum für Asylbewerber zur Verfügung. Das stellte Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch vor Journalisten in Hannover klar. Anlass ist ein Pressebericht einer Hannoverschen Zeitung von Montag, demzufolge das Land dem Bund die Einrichtung angeboten habe. „Das ist nicht wahr“, betonte Pistorius. Insbesondere Grüne und FDP hatten sich nach dem Bericht beunruhigt gezeigt. „Innenminister Pistorius darf nicht zulassen, dass Niedersachsen zu Seehofers Versuchslabor wird“, sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat. Der FDP-Landtagsabgeordnete Jan-Christoph Oetjen kündigte eine parlamentarische Anfrage an, um herauszufinden, welche Pläne Niedersachsen habe.

Seehofers Kuckucksei

Spekulationen um die Zusage wies Pistorius zurück. Zwar habe sich die Große Koalition im Bund auf die Zentren geeinigt: Doch wie sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Zentren konkret vorstelle, sei ihm immer noch völlig unklar, betonte Pistorius. „Bislang gibt es nichts zu dem Thema außer Presseveröffentlichungen“, sagte der SPD-Minister. Und das sei „nebulös, um nicht zu sagen diffus“. Er werde sich „kein Kuckucksei ins Nest legen“ lassen, betonte Pistorius. Deswegen werde es ein Ankerzentrum auch „nicht unter der Trägerschaft Niedersachsens“ geben, stellte er klar. Auch sehe er nicht, dass Landes- oder Bundespolizisten zur Bewachung der Einrichtungen abgestellt werden sollten.

Auch eine grundsätzliche politische Bewertung der Ankerzentren wolle Pistorius nicht abgeben. „Wir wissen doch noch gar nichts“, betonte er. Er werde „einen Teufel tun, den Ankerzentren einen Persilschein auszustellen“. Aufklärung über die Pläne Seehofers erhofft sich Pistorius von der Innenministerkonferenz Anfang Juni in Quedlinburg.