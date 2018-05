An der Kreisgrenze der Grafschaft Bentheim zum Emsland war aus bislang ungeklärter Ursache ein Trecker auf eine Moorfläche in Brand geraten.

An der Kreisgrenze der Grafschaft Bentheim zum Emsland war aus bislang ungeklärter Ursache ein Trecker auf eine Moorfläche in Brand geraten. Gegen 17.30 Uhr wurden daraufhin die Feuerwehren aus Hoogstede und Georgsdorf zum Einsatzort an die Bathorner Straße gerufen. Auf dem Anfahrtsweg stellte sich heraus das aufgrund einer Baustelle der Bathorner Diek gesperrt ist. Somit wurden zusätzlich die Feuerwehren aus dem benachbarten Twist und Schöninghsdorf zum Einsatzort alarmiert. Der Fahrer Trecker versuchte noch sein Fahrzeug vom moorigen Untergrund weg zu bekommen und unternahm auch eigene Löschversuche. Dies war allerdings aufgrund des fortgeschrittenen Feuers nicht mehr möglich. Der Brand dehnte sich auf das Moor aus. Aufgrund der schlechten Löschwasserversorgung am Einsatzort und der Gefahr des fortschreitenden Moorbrandes wurden insgesamt vier weitere Feuerwehren mit ihren Tanklöschfahrzeugen zum Brandort alarmiert. Im wechselndem Pendelverkehr wurde dann das Wasser an den Einsatzort transportiert. Nach rund 90 Minuten konnten die ersten Einsatzkräfte wieder abrücken. Das Feuer war unter Kontrolle. Der Trecker brannte vollständig aus. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers in das trockene Moor konnte verhindert werden. Zur Absicherung der Einsatzkräfte war ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) vor Ort.