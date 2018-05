Osnabrück. Am kommenden Donnerstag, Christi Himmelfahrt, wird die A1 im Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück für mehrere Tage in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Auch sonst werden über das verlängerte Wochenende viele Staus auf den norddeutschen Autobahnen erwartet.

Begünstigt durch den Brückentag am 11. Mai nutzen viele das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub oder für Ausflüge. Das wird sich auch auf den Autobahnen der Republik bemerkbar machen. Verschärfend kommt hinzu, dass die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland von Donnerstagabend bis Sonntagvormittag die A1 im Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück in beiden Fahrtrichtungen voll sperren wird.

Ab Samstag, 12. Mai, um 6 Uhr kann der Verkehr in Richtung Dortmund die A1 wieder durchgehend befahren. In der Fahrtrichtung Bremen bleibt die Sperrung jedoch bis Sonntag, 13. Mai, um 12 Uhr bestehen. Umleitungen werden eingerichtet.

Staus am verlängerten Wochenende

Generell dürften die Baustellen an den Autobahnen im Norden nach Einschätzung des ADAC in den kommenden Tagen zu langen Staus führen. Vor allem Autofahrer auf der A7 in Richtung Küste müssten zu Christi Himmelfahrt mit viel Stillstand rechnen, sagte eine Sprecherin.

Schon am Mittwochnachmittag dürfte es voll werden. Der Mittwoch vor Himmelfahrt sei 2017 der staureichste Tag des Jahres gewesen. Der staureichste Sonntag war der nach dem Feiertag.

„Am beschwerlichsten dürfte die Fahrt durch die Langzeitbaustellen auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg sowie auf der A1 im Großraum Osnabrück und vor einer neuen Baustelle auf der A2 bei Braunschweig werden“, sagte sie. Engpässe gebe es zudem im Großraum Hamburg, auch wegen des Hafengeburtstags, der von Donnerstag bis Sonntag gefeiert wird.

Steigendes Schauer- und Gewitterrisiko

Auch das Wetter könnte zu Himmelfahrt das Feiertags-Vergnügen in Niedersachsen und Bremen trüben. So gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon am Mittwoch steigendes Schauer- und Gewitterrisiko. Am Donnerstag soll es nach der Prognose zeitweise stark bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern sein.

In der Nacht zum Freitag sei dann mit nachlassenden Niederschlägen und auflockernder Bewölkung zu rechnen. „Am kommenden Wochenende dürfte es schöner werden“, machte ein DWD-Meteorologe Hoffnung. „Am Samstag dürfte die Sonne bei 22 Grad und trockenem Wetter überwiegen.“

