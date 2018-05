Blick auf Wälder und kleine Dörfer nahe Rathen in der Sächsischen Schweiz: Die Polizei hat in einem früheren Steinbruch bei Bad Schandau am Samstagmorgen die Leiche eines jungen Mannes aus Hannover gefunden. Foto: imago/photothek

Bad Schandau/Hannover. Die Polizei hat in einem früheren Steinbruch bei Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz am Samstagmorgen die Leiche eines jungen Mannes aus Hannover gefunden.